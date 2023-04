Charlie Puth emociona con ‘That’s not how this works’, con Sabrina Carpenter en su videoclip

Charlie Puth lo ha vuelto a hacer. El artista estadounidense presentó el pasado viernes 31 de marzo That’s Not How This Works, junto a Sabrina Carpenter y Dan And Shay. Se trata de un lanzamiento muy esperado, con la que continúa compartiendo adelantos de su próximo proyecto musical.

Unos días antes de la publicación de esta canción, los artistas Charlie Puth y Sabrina Carpenter enloquecieron a sus fans por el fragmento de apenas 13 segundos que el artista de Nueva Jersey ha compartido en su cuenta de Tik Tok. Un fragamento que no tardó en convertirse en un éxito en la red social.

Esta colaboración llega en medio de los rumores que relacionan a la artista Sabrina Carpenter con Shawn Mendes, después de que ambos fueran vistos juntos en varias ocasiones por la calle en actitud cariñosa. Una relación que ninguno de los dos artistas ha querido confirmar ni desmentir de momento.

THAT’S NOT HOW THIS WORKS (official music video) https://t.co/fAJ5s5PwXc — Charlie Puth (@charlieputh) March 31, 2023

Charlie Puth recurrió a su cuenta de Tik Tok el pasado 15 de marzo para compartir un vídeo poco después de twittear que «el comienzo de algo especial llega esta noche». Unas palabras con las que generó una gran expectación entre sus fans.

En cuanto al videoclip de la canción, el creador de éxitos musicales como See You Again aparece en una habitación iluminada con velas con Sabrina Carpenter mientras ambos juegan un juego infantil Operación, que durante muchos años fue un éxito en todo el mundo.

Por otro lado, esta canción es el primer single del artista estadounidense desde el lanzamiento de su exitoso álbum homónimo de 2022, Charlie. El próximo mes de mayo se pondrá en marcha su esperada gira The Charlie Live Experience con nombres tan reconocidos como Blue DeTiger y Alexander Stewart como teloneros.