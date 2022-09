Charlie Puth estrena ‘Smells like me’ como adelanto de su próximo álbum

Charlie Puth ha vuelto por todo lo alto. El artista estadounidense acaba de presentar Smells like me, su nuevo single. Una canción muy esperada por todos sus fans, que tras su lanzamiento no ha tardado en convertirse en todo un éxito en las plataformas digitales a nivel internacional.

Se trata de la primera de las piezas que construyen el próximo álbum de Charlie Puth que llegará como su tercer trabajo discográfico, titulado Charlie y que verá la luz el próximo 7 de octubre, siendo uno de los discos más esperados del año.

Aunque aún faltan por conocerse muchos detalles del disco, de momento ya se sabe que contendrá un total de doce canciones y, que su nuevo single, Smells like me, se suma a otras tres que vieron la luz durante los últimos meses.

New @charlieputh? Yes please.

Pre-add his forthcoming album and listen to his latest track #SmellsLikeMe. https://t.co/N5lYnzrVF1 pic.twitter.com/MvRF7cRNQU

— Apple Music (@AppleMusic) September 2, 2022