Charlie Puth anuncia el título de sus nuevas canciones

El artista estadounidense Charlie Puth ha sorprendido a sus fans al anunciar el título de sus nuevas canciones, antes de que vea la luz su próximo y esperado proyecto discográfico. Un álbum que confirmará su regreso a la música tras varios años de silencio musical.

Será el próximo 7 de octubre cuando vea la luz Charlie, el nuevo disco del artista, con el que pondrá fin a más de cuatro años de parón. Un parón que con la entrada del 2022 el artista terminó, al publicar Light switch, That’s hilarious y su colaboración Jungkook (BTS) en Left and Right.

En total, serán doce las canciones que compondrán su esperado nuevo disco. Nueve canciones de las cuales ya se conocen tres, y todas ellas han tenido un tremendo éxito en las plataformas de streaming, sobre todo su colaboración con Jungkook.

«Esta es la portada oficial de mi álbum CHARLIE. Este disco nació en Internet, y me lo he pasado muy bien haciéndolo frente a vosotros el pasado año. Mi yo de 2019 solía pensar que para ser un artista, necesitabas esconder y no hablar con nadie sobre tu arte», escribió el artista en sus redes sociales sobre su nuevo disco.

Y añadió: «Al final ha resultado que haces un arte mucho mejor cuando involucras a millones de personas en el proceso (para mí por lo menos). Espero que gritéis y lloréis cada palabra cuando cante estas canciones en la gira porque no estarían aquí sin vosotros. Gracias. Charlie saldrá el 7 de octubre de 2022».

Por otro lado, el artista ha sorprendido a sus fans al desvelar el listado de las canciones incluidas en su nuevo disco, canciones que te mostramos a continuación: