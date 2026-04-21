El caso Errejón llega a ‘Machos Alfa’: el capítulo de la temporada 5 que todo el mundo comenta

Machos alfa está de vuelta con una quinta temporada llena de guiños y de giros que los fans de la serie de Netflix no han visto venir. Los hermanos Caballero (La que se avecina, El pueblo, Muertos S.L y Aquí no hay quien viva), han decidido tocar de lleno la actualidad al recrear el caso Errejón. El actor que le da vida es calcado al ex político de Podemos y Más Madrid, teniendo que pasar por lo mismo que el que fuera gran amigo de Pablo Iglesias tras sus supuestos abusos a Elisa Mouliaá. Se ha convertido ya en el capítulo más viral de esta temporada.

En esta quinta tanda de capítulos, los protagonistas vuelven a ser Raúl Tejón, Fernando Gil, Gorka Otxoa y Fele Martínez, que forman el grupo de amigotes que ya todos conocemos. Mientras tanto, Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero se vuelven más inseparables que nunca, especialmente tras lo sucedido por Daniela Galván (el personaje de Hervás), una influencer que decide dar un giro enorme a su vida.

En esta nueva temporada, el grupo de amigos decide que aquel curso de deconstrucción masculina no ha servido para nada y sólo les ha dado problemas (algo de lo que los espectadores ya nos habíamos dado cuenta desde la primera temporada). Es por eso que deciden crear su propia república independiente del patriarcado. Para ello planean crear una especie de comuna en la que las mujeres tendrán prohibida la entrada. Una idea de bombero absoluta que pronto se les volverá en contra a todos de una manera u otra (pero eso no lo desvelaremos).

Íñigo Errejón se cuela en las tramas de ‘Machos Alfa’

Las chicas, por su lado, se harán cada vez más amigas, coincidiendo en una manifestación del Día de la Mujer con un político con gafas y pinta de no haber roto un plato en su vida. El actor Víctor Clavijo consigue parecerse físicamente mucho a Errejón, calcando su forma de hablar al describirse como un aliade —como se denomina a las personas que luchan por los derechos de grupos marginados, aunque no pertenezcan a ellos—.

En este caso, el político simula apoyar al movimiento feminista pese a ser un hombre. Allí coincide con la influencer Daniela Galván, con la que días después quedará para charlar y asistir a la presentación de su libro. Después, como ya conocemos todos, acudirán a la fiesta de cumpleaños de un amigo y él intentará propasarse con ella encerrándola en una habitación.

El personaje de María Hervás se convierte en Elisa Mouliáa, teniendo incluso que pasar por un interrogatorio como el que pasó la actriz en la vida real y contando su experiencia ante los medios de comunicación.

¿Dónde ver el capítulo de Íñigo Errejón en Machos alfa?

Se trata del primer capítulo de la quinta temporada de la serie, que lleva por título ¿Qué más queréis? Todo ocurre durante la celebración de una de las muchas manifestaciones del 8-M. Está disponible para los suscriptores de Netflix.

Netflix tiene malas noticias para los fans de ‘Machos alfa’ tras la quinta temporada

La serie, que ya se ha colocado en apenas unos días como lo más visto en España (robando el puesto a la segunda temporada de Clanes), ha comenzado a grabar su sexta temporada, algo que Alberto Caballero, uno de sus creadores, confirmaba: «Ya estamos con el rodaje de la sexta y última temporada de Machos alfa. Mientras tanto, seguid disfrutando de la quinta, que la acabamos de estrenar». Así anunciaba, además, que la próxima será la última, dando por cerrada la serie.

¿Conseguirán ellos y ellas encontrar la felicidad o seguirán sin entender nada de la vida moderna? Habrá que esperar a la próxima temporada.