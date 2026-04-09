Salva Reina sorprende a Kira Miró al ¿confesar una infidelidad?: «Por eso no se lo he contado»

Kira Miró y Salva Reina han sido los protagonistas de la noche del miércoles ocho de abril en el plató de El Hormiguero, una noche en la que debían hablar de Solos, su nueva película que llega este viernes a los cines de toda España.

Aunque están más que acostumbrados a hablar de su relación de pareja en la vida real, las preguntas sobre su vida íntima se volvieron recurrentes durante gran parte de la noche, tanto que hubo sitio para momentos de broma.

Salva, tirando de su habitual humor, llegó a bromear sobre la posibilidad de haber sido infiel a su chica, algo que hizo delante de las cámaras por culpa de las hormigas Trancas y Barrancas.

El secreto para ser una pareja estable

Aprovechando el argumento de la película, que va de una cena de amigos en la que se cuentan muchos secretos, Pablo Motos ha querido indagar más en la vida de los invitados. «¿En una pareja hay que saberlo todo?», así les preguntaba directamente sobre cómo llevan los secretos.

«Uno tiene que tener sus secretos (…) Te puedes saber la contraseña del móvil y no usarla», decía Miró muy segura de que cada uno necesita su espacio, dejando claro que esa es la fórmula que utilizan en su relación.

Uno de los temas favoritos del presentador de Antena 3 son los cuernos y las parejas abiertas, una pregunta que repite bastante a sus invitados, especialmente con los que tiene buena relación y los que acuden en pareja al programa.

Además, este tipo de preguntas se han convertido en virales en las últimas semanas gracias a un podcast en el que Tania Llasera y Eva Soriano defendían que los cuernos de un día o esporádicos no se debían contar a las parejas.

La actriz canaria lo tenía muy claro y ha contestado con gran rotundidad: «Yo, como receptora de cuernos, si es esporádico, prefiero no saberlo». Automáticamente todas las miradas han ido hacia Salva Reina, su pareja, que se encontraba a su lado, que con una sonrisa picarona ha querido jugársela y tirar de humor: «Pues por eso no se lo he contado».

Todo el mundo ha entendido que se trataba de una broma del actor, pero lo cierto es que él ha querido dejarlo en el aire y seguir con el juego, dando un gran momento de risas para el público presente en el plató.

¿Dónde se dieron el primer beso Kira Miró y Salva Reina?

Las hormigas Trancas y Barrancas han puesto en varios aprietos a la pareja gracias a un juego de preguntas en las que ambos miembros debían contestar demostrando el conocimiento que tienen sobre el otro. Las preguntas eran las habituales como: su color favorito, su signo del zodiaco o su sabor de helado favorito.

El momento más incómodo se ha vivido cuando han querido saber dónde se dieron su primer beso, aunque Kira comenzó a pensar que tenían que recordar cuándo, entrando en un pequeño ataque de pánico. Eso hacía pensar que no podía o no quería desvelar la fecha en público.

Al ver el momento comprometido que estaban provocando, tanto Motos como las hormigas han querido recordarle que sólo tenían que desvelar el lugar, pero sin dar fechas para que nadie pudiera hacer ningún cálculo (sobre rupturas con anteriores parejas).

Una vez aclarado, Kira dijo que su primer beso con su chico había sido en un hotel, mientras que Salva asegura que había sido en un baño. Ante esta diferencia de respuesta, el actor lo ha salvado asegurando que fue «en el baño de un hotel» y que primero le pidió permiso. «Le dije: ‘¿Te puedo dar un beso’», así recordó aquel momento.