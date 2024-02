Fernando Gil confiesa en ‘El Hormiguero’ el grave incidente que tuvo con la Policía

El Hormiguero ha cerrado el mes de enero con los actores Fele Martínez y Fernando Gil como invitados en el plató y lo han hecho para promocionar la segunda temporada de Macho Alfa, la serie que regresa el 9 de febrero a Netflix. Se trata de una comedia protagonizada por cuatro amigos que están sufriendo por el cambio de la masculinidad.

Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos de los hermanos Caballeros, creadores de La que se avecina y de El pueblo, con el que han debutado en la plataforma de streaming. En su salto fuera de Mediaset han conseguido que se convierta en un éxito y ya están en plena grabación de Muertos S.L, su nueva serie que verá a la luz durante los próximos meses.

Tal y como contaron los invitados, la historia cuenta la vida de cuatro amigos que están sufriendo una crisis de masculinidad por el cambio que está sufriendo el mundo. Para superarla se apuntan a un curso de un gurú, interpretado por Santi Millán, pero lejos de ayudarles les hace estar más perdidos en la vida.

En palabras de Fernando Gil, los espectadores van «a ver cómo enfrentamos los machos ibéricos la época de la mujer empoderada, cómo intentan reinventarse en esta sociedad nueva y están fuera de tiesto totalmente».

Aunque intentan adaptarse a los nuevos tiempos, lo cierto es que se trata de un desastre: «Piensan que con un curso de deconstrucción tipo CEAC van a encajar en la sociedad moderna, pero no, se les empieza a caer el mundo por todos los lados», añade Gil.

Además de la parte profesional, también ha habido tiempo para que los inviatos cuenten anécdotas, siendo Fernando el que ha desvelado una de las más curiosas. Tuvo un problema con un coche de alquiler que podía haber terminado en la comisaría, pero ser conocido le salvo de un buen problema.

«Un día cogí un coche de alquiler -de una de alquiler por minutos y en las que todo se hace desde su aplicación-, concretamente un Smart tan pequeño que parecía Maguila Gorila montado en él. Lo dejé aparcado y, al salir, se cerró el coche con mi móvil dentro. No me daba tiempo a ir a mi casa porque cabía la posibilidad de que lo alquilara otra persona», ha comenzado.

Sin nadie cerca para pedir ayuda, decidió coger «una piedra de un contenedor e intenté romper una de las ventanillas para coger el teléfono y llamar a la empresa de alquiler para avisar y pagar la rotura». Era la única solución al problema, pero al menos no perdería el teléfono.

Aunque con dificultades, consiguió su objetivo: «Pero empecé a golpear y no conseguí romperla. Entonces cogí un saco de escombros, reventé una de las ventanillas laterales y recuperé el móvil».

Lo que Fernando Gil no esperaba era encontrarse con la Policía en pleno acto vandálico. «Les expliqué lo que había pasado y, uno de ellos me dijo que era el portero de La Tira, otro que era el que hizo del príncipe Felipe y un listado de mis personajes, así que me salvé por cómico», ha contado.

Gil es uno de los actores que más ha trabajado en el mundo de la series en nuestro país, por lo que es una cara muy conocida, aunque para muchos su nombre no sea el más recordado.