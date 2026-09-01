¿Se casan Lola Indigo e IlloJuan? «El año que viene»

El 2025 nos presentó nuevos romances del mundo del streaming. Uno de los más sonados fue el de Aitana con Plex, que desde que lo hicieron oficial no han parado de gritarle al mundo lo mucho que se quieren. Pero, en una perspectiva un poco más íntima también surgió el amor ente IlloJuan y la cantante Lola Índigo. Muchos rumores señalaban que los jóvenes estaban compartiendo algo más que una bonita amistad. Pero ellos nunca confirmaron nada. Hasta finales del pasado año. Y es que, desde entonces, han celebrado juntos sus cumpleaños, han compartido sus días e, incluso, han viajado a Japón.

IlloJuan y Lola Índigo, a pesar de presumir en ocasiones de su amor, buscan vivir un romance alejado del foco mediático. No ocultan que son pareja, pero tampoco quieren dar detalles de nada. Por ello, apostaron por viajar al país asiático con el objetivo de vivir unas vacaciones de verano con calma y sin miedo a ser fotografiados. Una relación que parece ser cada vez más estable, de eso no cabe duda. De hecho, en una de las últimas conexiones en directo el andaluz dejó caer que podría pasar por el altar el próximo 2027.

IlloJuan se sincera en su última conexión en directo

Todo comenzó cuando IlloJuan les contaba a sus suscriptores que no tiene muchas bodas próximamente. «Rarísimo que yo tuviera tres bodas en un año, ya está empezando la rueda», comenzó diciendo. «Tengo tres. El año que viene tengo otra… y la mía pues el año que viene seguramente», dijo sin miramientos. Unas palabras que comentó sin darle mucha importancia, pero que no dejaron indiferente a nadie.

Quién conoce a IlloJuan sabe que él siempre aplica el humor en sus comentarios, por lo que es muy probable que en estas declaraciones lo haya incluido. Pero, ¿y si ha dicho la verdad? El streamer nunca ha dado detalles de su vida privada. Ni ahora ni cuando estaba saliendo con Masi, su ex pareja de años. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo estable que está siendo su noviazgo con Lola Índigo, podría ser que los jóvenes hayan querido dar el gran paso.

De momento, no hay una confirmación directa por parte de los protagonistas. Pero lo que está claro es que la pareja está viviendo una de sus mejores etapas. De hecho, la cantante no dudó en expresar su admiración y apoyo a IlloJuan el pasado mes de julio. Pues el andaluz fue uno de los protagonistas de La Velada del Año.

«Ha sido increíble estar a tu lado y verte crecer y trabajar en ti mismo con tanta disciplina y tanto amor», comenzó escribiendo ella en su cuenta de Instagram. «Tienes el corazón más grande del mundo. Esto muy orgullosa de ti», dejó claro. Al final, IlloJuan no ganó el combate. Pero la cantante no dudó en expresar su admiración por él y todo el trabajo que había hecho.