‘La casa del dragón’: George R.R. Martin, dispuesto a confesar «todo lo que ha ido mal» de la temporada 2

El mes de agosto nos ha dejado uno de los finales de temporada más esperados: el de la segunda temporada de La casa del dragón. La popular producción de Max, presentada como el spin-off de Juego de Tronos, se ha convertido en una de las apuestas más acertadas de la plataforma de streaming. Tras conquistar a todos con su primera temporada, la cual fue lanzada el pasado 2022, este verano ha aterrizado de la mano de ocho nuevos capítulos. La continuación de la historia de la familia Targaryen y de las disputas familiares que se vivieron para poder hacerse con el trono de hierro. Una trama de infarto que, desafortunadamente y después de dos años de espera, no ha terminado de cuajar mucho entre el público.

Los fans de La casa del dragón esperaban encontrarse en esta segunda temporada una trama repleta de tensión, conflictos y, sobre todo, lucha de dragones. Pero, por el contrario, estos nuevos episodios han sido presentados como una pequeña premisa de todo lo que está por venir. Pues, tal y como se ha informado, la producción contará con un total de cuatro temporadas. Por ello, y con el objetivo de contar su historia con bastante detalle, han presentado una temporada con un ritmo más lento de lo esperado. Una situación que ha sido criticada por los fans y que, por ello, ha provocado que el mismísimo George R.R. Martin se pronuncie.

El autor de la exitosa saga literaria ha acudido a su blog personal para sincerarse con su público. De esta manera, el escritor, de 75 años, se ha sincerado y ha confesado que muy pronto hablará de lo que no le ha gustado de la temporada de La casa del dragón. Sabe perfectamente que se debe a sus fieles fans. Por ello, y conocedor de sus reacciones, ha decidido dar la cara y hablar del tema.

«No espero con ansias otras publicaciones que necesito escribir, sobre todo lo que salió mal en La Casa del Dragón, pero también necesito hacerlo y lo haré. Pero no hoy», ha comenzado escribiendo en su blog. «También he tenido un año bastante miserable, lleno de estrés, ira, conflicto y derrota. Necesito hablar sobre algo de eso y lo haré, lo haré…», confiesa.

«Estuve lejos de mi ordenador viajando del 15 de julio al 15 de agosto, por lo que muchas cosas que necesitan decirse no se dijeron», sentencia. De momento, el escritor no ha publicado dicho comunicado en su blog personal, pero, ante este tono molesto de George R.R. Martin, no es de extrañar que todo el mundo esté muy pendiente a sus movimientos.

¿Cuándo se estrenará la temporada 3 de La casa del dragón?

Como comentábamos en líneas anteriores, el estreno de la primera temporada de La casa del dragón contó con un recibimiento arrollador por parte del público. El spin- off de Juego de Tronos logró conquistar a la audiencia con tan solo 10 episodios. Por ello, las emociones por ver la continuación de su historia eran muchas. Eso sí, hubo que esperar dos años enteros para poder disfrutar de ello.

La temporada 2 de La casa del dragón no ha terminado de convencer a muchos fans, pues son muchas las personas que consideran que los capítulos han tenido un ritmo muy lento. Por ello, y tras la finalización de sus emisiones, ahora queda esperar al estreno de su tercera temporada. Pero, ¿cuándo será?

Como no podía ser de otra manera, y siguiendo la estela de sus estrenos anteriores, los seguidores podrán ver los nuevos capítulos de la serie de Max en dos años. El próximo 2025, el elenco de la ficción se reencontrará con el objetivo de grabar sus episodios. Pero, estamos hablando de una de las series con mayor movimiento de producción, por lo que su tiempo de lanzamiento no es breve. Por lo tanto, será en 2026 cuando el público vuelva a ver en pantalla a la dinastía Targaryen.