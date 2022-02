‘Secret Story’ nos volvió a brindar una gran gala en Telecinco. El pasado jueves 24 de febrero pudimos ver quién se convertía en la nueva expulsada de la edición y, además, conocimos el nombre de los nuevos nominados. Lejos de que todo quede ahí, fuimos partícipes de la entrada en la casa de una nueva invitada VIP. En este caso, era Carmen Lomana.

No es ningún secreto que la empresaria tuvo una entrada verdaderamente espectacular, ya que lució un vestido de época. Es más, se atrevió a bailar un vals con diversos bailarines perfectamente caracterizados. Era como si de un auténtico carnaval de Venecia se tratase. ¡Sencillamente brillante!

Carmen Lomana, en todo momento, dejó claro que no iba a ser políticamente correcta con los concursantes de ‘Secret Story’. Es más, estaba dispuesta a ponerles las pilas. Una vez se reunió con los concursantes del reality de Mediaset, hizo una serie de comentarios que no sentaron para nada bien a Álvaro.

“Es alucinante los comentarios gordofóbicos que está haciendo esta señora y nadie le dice nada”, aseguró ante algunos de sus compañeros. Entre otras cuestiones, Álvaro se sintió molesto con la concursante VIP porque le dijo que “no parecía que tuviera hambre”, con lo que daba a entender que estaba “gordo”.

Más tarde, el participante de ‘Secret Story’ trató de aclarar las cosas con Carmen Lomana. Lejos de solucionarlo, parece que se agravaron. La empresaria quiso ir más allá: “Las personas rellenitas tendéis a victimizaros y a pensar que todo va por vosotras, cuando no es así”. Por si fuera poco, aseguró que ella tenía “amigos gordos” y que los comentarios que hacía eran similares a que alguien hablara de que estaba “muy delgada”.

Alvaro habla con Lomana NO PUEDO CON ESTA TIPA #SecretGala6 pic.twitter.com/gxneq5mCDM

Unos comentarios que, lejos de que solamente sentaran mal a Álvaro, ya que también generaron un gran número de críticas en las redes sociales. La audiencia de ‘Secret Story’ terminó condenando las palabras de la invitada VIP del programa, pidiendo incluso que se tomaran medidas para que esta situación no volviera a repetirse nunca más.

El asco que me da Carmen Lomana. Mirando con asco y desprecio a carlos, comentarios asquerosos sobre su físico a Álvaro, quejándose de que se aburre, pasando de contar votos y una larga lista.. ¿Pero esta señora quien o que se cree?ASCO. #SecretGala6 #Secret24F #Secret25F

Carmen Lomana es una notas, al final Álvaro me va a caer bien. No puedes gastar esas bromas cuando no tienes confianza con la persona todavía

— 🤣🤣 (@jartitayaxx) February 25, 2022