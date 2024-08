Carmen Borrego, indignada tras la filtración del sexo del bebé de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

El pasado miércoles, el equipo de TardeAR sorprendió a todos sus espectadores con una nueva exclusiva. Y es que sabían el sexo del bebé que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia están esperando. No dudaron un solo segundo en compartir esta información con la audiencia, a pesar de que la sobrina de Carmen Borrego dejó claro que no quería saberlo.

De esta forma Leticia Requejo, colaboradora del programa que se emite cada tarde de lunes a viernes en Telecinco, confirmó que Alejandra Rubio va a ser mamá de un niño. Así pues, en directo, la periodista acabó confirmando las sospechas que la hija de Terelu Campos siempre había tenido.

Alejandra Rubio ya sabe el sexo del bebé que espera y valora un nombre: los detalles #TardeAR31J https://t.co/ySNDiTKulI — TardeAR (@TardeARtv) July 31, 2024

Así pues el pasado jueves, durante la emisión del Club Social de Vamos a ver, Carmen Borrego reconoció estar tremendamente enfadada por la información que se dio a conocer en TardeAR. Entre otras tantas cuestiones, porque se hizo caso omiso a la petición expresa que había hecho su sobrina.

«No voy a confirmar ni a desmentir, porque no me gusta que se diga. Es algo tan íntimo conocer el sexo del bebé…», aseguró la tía de Alejandra Rubio. De esta forma, quiso ir mucho más allá: «A los únicos que les corresponde decirlo es a los padres y si ellos han decidido no hacerlo público, creo que la intimidad se debe guardar».

Y añadió, dejando clara su postura: «Me parece feo que lo hayan hecho». En el Club Social de Vamos a ver empezaron a comentar la posibilidad de que el pequeño se llamase Carlo, como su padre. Fue entonces cuando Carmen Borrego volvió a pronunciarse: «Es un nombre precioso, pero no me corresponde hablar de ello, le corresponde a sus padres. Hay límites y uno de ellos es la intimidad de decir tú misma, si quieres, el sexo de tu bebé».

El enfado de Carmen Borrego tras la filtración del sexo del bebé de Alejandra Rubio: «Me parece feo» https://t.co/Y8AXBpeMrw — Vamos a ver (@vamosavert5) August 1, 2024

Alejandra Rubio se pronuncia tras la filtración del sexo del bebé que está esperando

Como no podía ser de otra manera, la joven ha acabado pronunciándose al respecto ante las cámaras de Gtres: «Yo no he ocultado nada en ningún momento». Acto seguido, quiso ir mucho más allá para mostrar su descontento: «No me molesta, simplemente creo que es una información que no tiene que dar nadie nada más que nosotros».

Así pues, al ser preguntada sobre el nombre del niño y de si se ha barajado la opción de llamarle como el padre, la hija de Terelu Campos se mostró contundente: «Me lo guardo para mí». Para evitar cualquier tipo de malentendido respecto a su silencio, aclaró que su decisión nada tenía que ver con una posible exclusiva.