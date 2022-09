Carlos Sobera critica la actitud de Xavier Font tras el duro comentario a Steisy

Xavier Font vuelve a estar en boca de todos, pero esta vez por nada bueno. El excomponente de Locomía parece que no gana para enfrentamientos en Pesadilla en el Paraíso, pues cada vez son más los compañeros con los que tiene un fuerte intercambio de palabras. Una actitud que sobrepasó el límite, recientemente, con Steisy. Tema que Carlos Sobera no ha dejado pasar.

El presentador ha dejado claro en el debate que hay cosas que no piensa consentir ni pasar por alto. Y es que, las palabras del artista a la concursante no han dejado indiferente a nadie. «¡Andaluza ordinaria!», le gritaba Font a su compañera durante una discusión.

«Está muy feo, todos podemos perder los nervios pero que quede claro que este tipo de cosas no nos gustan nada», dijo Carlos Sobera. Al respecto, Luis Font, el hermano del concursante, ha admitido que esas palabras están completamente fuera de lugar. «Amo Andalucía, mi hermano ama Andalucía y en el fragor de la batalla todos decimos tonterías. Pido disculpas y mi hermano las pedirá fuera. Creo que también las ha pedido dentro», señaló.

La actitud del hermano de Font ha sido agradecida por el presentador, quien le ha comentado que cree que el concursante no piensa en realidad así sobre los andaluces, pero que metió gravemente la pata con sus palabras. «Sí, no queremos hacer leña del árbol caído pero que quede claro que no nos gusta y que ese comentario no viene a cuento», reiteró Sobera.

Lo que está claro es que la convivencia en la granja está pasando factura al artista. De hecho, ya no solo mantiene una tensa relación con Steisy, sino también con Gloria Camila, con quien ha protagonizado varios cara a cara en lo que va de concurso.