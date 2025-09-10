Carlos Hipólito: edad, pareja e hija del narrador de la serie ‘Cuéntame’

Carlos Hipólito es uno de los actores más conocidos de nuestro país, siendo ya una leyenda del teatro, no ha parado de trabajar desde que debutase en el año 1976. También ha participado en series y cine, pero la gran popularidad se la debe al personaje de Carlos Alcántara, al que puso su voz durante más de 20 años en la serie Cuéntame cómo paso, de TVE. Aunque siempre se escondía tras el micrófono, pudo aparecer en cámara durante los capítulos en los que se mostraba la vida de adulto del hijo de los Alcántara, los que estaban ambientados en la pandemia de 2020.

Este madrileño nacido en 1956 nació en el seno de una familia enamorada del teatro, siendo sus padres los ‘culpables’ de meterle el gusanillo de la interpretación gracias a sus visitas a los espectáculos de la época. Aunque en un principio comenzó a estudiar Arquitectura, siguiendo los pasos de su padre, algo que compaginó con la formación en interpretación. Carlos fue uno de los alumnos del Laboratorio William Layton, que se trata de una de las primeras escuelas privadas de teatro de nuestro país.

Durante un tiempo compaginó ambas pasiones, pero cuando comenzó a subirse a escenarios ganó la interpretación, por lo que se lanzó de lleno a esta profesión.

El trabajo le hizo conocer a Mapi Sagaseta, la actriz con la que comparte su vida y está casado desde hace décadas. En las tablas ha trabajado a las órdenes de grandes directores como Miguel Narros, José Carlos Plaza, Lluis Pasqual, Adolfo Marsillach, Pilar Miró, Jaime Chavarri y muchos otros. Ente los múltiples reconocimientos, cuenta con los numerosos reconocimientos como el de la Unión de Actores y el Max, que ha ganado en numerosas ocasiones.

En cine también ha trabajado en multitud de películas, como Ninette, Los últimos de Filipinas, Salsa Rosa, por nombrar algunas. La televisión ha sido la que le ha dado la popularidad gracias a sus papeles en series como Caronte, Vis a vis, pero sin duda ha sido Cuéntame la que le metió en los hogares de millones de españoles durante años.

Aunque siempre se escondía al poner voz a Carlos Alcántara como narrador, en la temporada que estaba ambientada en la pandemia se metió en el papel de Carlos adulto, cuando regresó a Madrid para cuidar de su padre Antonio, ya mayor.

La pareja y la hija de Carlos Hipólito

Se casó con Mapi Sagasta hace casi 30 años, teniendo a su hija Elisa como fruto de su relación. La joven, nacida en el año 2002, ha querido seguir el camino de sus padres, por eso comenzó desde muy pequeña a trabajar con ellos en pequeños papeles en obras de teatro, algo que hizo con apenas 10 años.

Se ha formado en danza y en interpretación, habiendo debutado ya en obras de teatro como Billy Elliot o Grease. En televisión ha debutado en series como Vota Juan y en cine ya ha trabajado en la taquillera Campeonex, la segunda parte de la exitosa película Campeones, de Javier Fesser.