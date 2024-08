Can Yaman tendrá un encuentro con fans en Madrid y estalla la polémica

Durante los últimos años, las producciones turcas han adquirido un gran reconocimiento a nivel internacional, de eso no cabe duda. En España, ya han sido varias las ficciones que han conseguido conquistar a la audiencia con su trama y su elenco de actores. De hecho, uno de los galanes turcos más queridos por el público es Can Yaman.

El actor de 34 años, originario de Suadiye, se ha convertido en noticia por su fichaje por Sandokan, una nueva adaptación italiana de las novelas de Emilio Salgari. El artista y todo el elenco de la producción se encuentra en fase de rodaje en Roma y la isla de Reunión.

Pero, sus obligaciones profesionales no han impedido que Can Yaman continúe con su conquista por Europa. De hecho, y consciente del gran apoyo que recibe a diario de sus fans españoles, se ha confirmado que, el próximo 21 de septiembre, el galán turco realizará un encuentro con fans en Madrid.

Al parecer, y según se ha estipulado, el encuentro del actor con sus fans tendrá lugar a las 20:00 de la tarde y se celebrará en el hotel Novotel Madrid Center, situado junto al Hospital Gregorio Marañón en el barrio de Ibiza. Hasta aquí, podría considerarse una buena noticia para los fans de Can Yaman. Pero, la polémica viene a continuación.

Las redes sociales han estallado contra el actor y todo su equipo debido a que, para poder acudir al evento, hay que pagar la friolera cifra de 450 euros más 22,76 en gastos de gestión. Ante ello, muchas personas consideran que esta elevada cifra podría deberse a que el dinero será donado a la asociación del actor, que ayuda a menores en riesgo de exclusión y aquellos que sufren enfermedades graves.

Las redes sociales estallan contra Can Yaman

Sin embargo, y aunque ese fuera el caso, son muchas las personas que se han indignado con el alto precio a pagar por un meet & greet con el actor turco. «450 euros un meet a Can Yaman? ¿Y no es por recaudar fondos? Uff, pues Can hijo serás muy bueno y lo que sea pero 450€ son dinero en Europa! ¡Madre mía 450€!», escribió una seguidora, muy molesta.

Algunas cuentas de aficionados del intérprete han intentado aclarar la situación, pero la indignación sigue presente en la mayoría de los fans. «Miedo me da el evento del 21 de septiembre. En caso de ser cierto que son las mismas que organizaron el de Barcelona, podéis esperar cualquier cosa. Aparte se piensan que a la gente le sobra el dinero, 450€. ¿Estamos locos? Espero que a Can no le perjudique pero creo que sí lo hará», señaló otra usuaria.

«Es la información que me ha llegado a mí. Si no sois vosotras, mejor, pero que me parece un atraco a mano armada, también. Vamos, ¿qué hay que pagar el pasaje a 6 personas? A Can todavía lo entiendo pero, ¿a los acompañantes? Sea quien sea, quiere aprovechar la ocasión», manifestó otra usuaria.

Sin lugar a duda, una situación que no ha dejado en buen lugar a Can Yaman. De momento, ni el actor ni su equipo se han pronunciado ante las críticas de los fans españoles. Además, se desconoce en qué terminará este evento en la capital española.