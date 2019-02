El cameo frustrado en ‘Juego de Tronos’ que nos habría regalado un final por todo lo alto

'Juego de Tronos' podría haber terminado con un gran cameo

Queremos un final por todo lo alto para ‘Juego de Tronos’. Queremos que cuando terminemos el último episodio sintamos que ha sido una serie redonda y le perdonemos cualquier fallo o desliz que podamos haber visto en temporadas anteriores. Y confiamos en que pueda ser así, aunque ya nos han chafado uno de esos elementos que necesitábamos de alguna manera para que todo fuera perfecto.

Se ha hablado durante mucho tiempo de un posible cameo de George R.R. Martin en la ficción de HBO. El creador de este universo fascinante, que nos ha conquistado también en el plano literario con ‘Canción de hielo y fuego’, grabó para el episodio piloto un pequeño cameo que nunca llegamos a ver. Fue inviable emitirlo porque lo rodó cuando Tamzin Merchant, y no Emilia Clarke, era la Daenerys de la serie. El escritor era uno de los invitados en su boda, pero cuando cambiaron los planes con el importante personaje, hubo que desechar también su aparición.

Desde entonces, hemos esperado pacientemente para verle en alguna esquina de alguna escena, pronunciando un par de frases o sonriendo a cámara con malicia y con conocimientos que nosotros no tenemos. Pero ese cameo no ha llegado. Y, lamentablemente, no va a llegar.

Así lo ha explicado el propio escrito a ‘Entertainment Weekly’. La decisión de no aparecer en la ficción, además, ha sido suya. George R.R. Martin se encuentra en Nuevo México, escribiendo ‘Vientos de invierno’, y no se sentía con libertad suficiente para tomarse unos días de descanso y viajar al set de rodaje para hacer realidad este sueño que ya podemos considerar como un sueño frustrado.

Hubiera sido en los dos últimos episodios donde hubiéramos visto al bueno de George R.R. Martin, poniendo así la guinda al pastel de esta fantástica adaptación que ha hecho historia.