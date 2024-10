Bruce Springsteen en San Sebastián: ¿cuántas entradas se pondrán a la venta y cuánto cuestan?

Buenas noticias para los fans de Bruce Springsteen. Después de años de larga espera, se ha confirmado que el artista estadounidense regresa a San Sebastián de la mano de su nueva gira mundial. Un reencuentro con sus fans españoles que tendrá lugar el próximo 21 de junio de 2025. Un espectáculo único pues, el cantante concederá muy pocos conciertos en Europa. De hecho, hasta la fecha, se ha confirmado que actuará en Marsella (Francia), Praga (República Checa), Milán (Italia), Manchester (Gran Bretaña), ciudad que abrirá el tour europeo el 17 de mayo de 2025, Lille (Francia), Liverpool (Gran Bretaña), Berlín (Alemania), Frankfurt (Alemania), San Sebastián (España) y Gelsenkirchen (Alemania) el 27 de junio.

El anuncio de los nuevos conciertos de Springsteen llega a poco tiempo del estreno de Road diary: Bruce Springsteen and The E Street Band, un documental que ofrece una mirada nunca antes vista sobre la creación de los shows del cantante. Una noticia muy esperada que, como no podía ser de otra manera, ha revolucionado por completo las redes sociales. Eso sí, no ha hace mucho que estuvieron por Europa. Este pasado verano, el artista y su banda recorrieron los escenarios de Europa y Estados Unidos para amenizarle la noche a sus queridos seguidores. Respecto a España, el cantante no pisa la ciudad desde el maravilloso concierto que concedió en el 2016.

♬ original sound – Bruce Springsteen @amspringsteen @hulu Until the wheels come off 🎸 Road Diary: Bruce Springsteen & The E Street Band is coming to Hulu and Disney+ on October 25. The film follows @Springsteen and the band through their one-of-a-kind preparation process and onto performances for thousands across continents. #SpringsteenRoadDiary

Por lo tanto, no es de extrañar que las ganas de ver a Bruce Springsteen sean notorias. Por ello, y aunque el concierto es el verano del próximo año, la promotora Get In ya ha comunicado que las entradas se podrán adquirir próximamente. Pero, ¿cuántas entradas se pondrán a la venta y cuánto cuestan? ¡Te lo contamos!

Fecha del lanzamiento de las entradas para el concierto de Bruce Springsteen en San Sebastián

Debido a la gran demanda que siempre tiene el cantante, recomendamos estar muy atentos a las fechas. Pues, tal y como se ha confirmado, el próximo 10 de octubre, a partir de las 10:00 horas, el público podrá comprar las entradas para acudir al evento del 21 de junio del 2025.

Asimismo, en total se pondrá a la venta 38.000 las entradas, las cuales serán divididas por zonas: pista y grada. Por otro lado, se ha informado que el precio rondará entre los 70€, la más barata, hasta los 140€ con asiento reservado. Pero, en el caso de preferir vivir la experiencia desde pista, las personas que deseen ver a Bruce Springsteen de cerca, en pista Delantera, deberán comprar la entrada de 140€.

Por otro lado, la zona de pista también contará con visión desde la parte trasera. Por ello, el precio de este sector será de 88€. Eso sí, hay que tener en cuenta que los gastos de distribución no están incluidos en estos precios, por lo que habrá que pagarlos a parte y, por ende, subirá un poco el precio de cada entrada.

Las personas que quieran asistir al evento podrán comprar su entrada a través de dos portales de forma exclusiva: doctormusic.com y entradas.com. Sin lugar a duda, un show muy esperado con el que el intérprete de The River promete no decepcionar a nadie.