Bosco, emocionado tras recibir una inesperada información del exterior en ‘Supervivientes All Stars’

La pasada noche 16 de julio, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva emisión de Supervivientes All Stars: Conexión Honduras. Un nuevo programa donde las emociones no faltaron en ningún momento y en donde Bosco se convirtió en uno de los grandes protagonistas.

Supervivientes All Stars: Conexión Honduras realizó una emisión especial debido a que el pasado domingo, día 14 de julio, no hubo gala. La cadena ha realizado un cambio en su programación con motivo de la emisión de la final de la Eurocopa 2024. Por ello, esta semana se presenta cargadita de contenidos del reality.

Crece la tensión en Honduras 💥 Todas las imágenes, esta noche en #ConexiónHonduras, a las 22:00h, con @SandraBarneda en Telecinco 📺 pic.twitter.com/RpAJKo8GPx — Telecinco (@telecincoes) July 16, 2024

Sandra Barneda ha sido la encargada de dirigir la gala. Un encuentro donde el equipo abordó las últimas novedades de los supervivientes, los cuales han sido castigados por la organización. ¿El motivo? Robaron, premeditadamente, comida al equipo de cámaras que se encontraba en la isla.

Lejos de quedar ahí, y tras lo sucedido en la prueba de la Noria Infernal, la organización sorprendió a Bosco con una inesperada llamada de su madre. Recordemos que Supervivientes All Stars es una edición más corta que las anteriores, por lo que los participantes tendrán que pasar un mes y medio de penurias y de hambre.

Debido a que el tiempo en Honduras es poco, los participantes no contarán con la visita de ningún familiar. Pero, eso no impide que el programa les envía algún detalle de parte de sus seres queridos. Un gesto que pudo disfrutar el sobrino de Pocholo, quien tuvo la oportunidad de hablar por llamada con su madre.

Al joven de 25 años siempre le gusta lucir su mejor sonrisa en las galas, pero escuchar la voz de su madre ha provocado que casi se quiebre en llanto. Clotilde Martínez-Bordiú le dio información del exterior y le dijo que todo estaba bien. Además, le ha dicho a su hijo que le gusta mucho como lo está haciendo en el concurso y que lo está haciendo genial.

«Estoy intentando hacerlo lo mejor posible y que estéis orgullosos en casa. Os echo mucho de menos, pero cada vez falta menos», le dijo Bosco. Asimismo, la mujer le hizo saber que se preocupó mucho cuando vio el accidente que tuvo en la Noria Infernal. Un susto que no quiere volver a vivir. «Si me lo vuelves a dar te corto las orejas. Nunca se acostumbra uno a esos sustos, casi me desmayo», le dijo.

Clotilde Martínez-Bordiú da un consejo a su hijo Bosco

Madre e hijo estaban protagonizando un tierno momento en directo. Por ello, y tras escuchar la preocupación de su madre, Bosco intentó tirar del humor. «Nada a lo que no estemos acostumbrados», le respondió entre risas. Fue entonces cuando Clotilde Martínez-Bordiú le realizó una pequeña petición.

«Dile a tus amigos de Supervivientes que no te dejen cocinar, por favor te lo suplico», le dijo. Una petición que hizo reír a su hijo, quien se defendió señalando que el último arroz que había hecho no le quedó tan malo. Un bonito momento familiar que le dio mucho fuerza a Bosco de cara a la posible expulsión del próximo jueves 18 de julio.