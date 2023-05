Blanca Paloma desvela por qué cree que ‘Eaea’ no caló hondo en la audiencia de ‘Eurovisión’

Blanca Paloma ha aterrizado en España tras su paso por Eurovisión 2023. La artista de 33 años se subió el pasado sábado 13 de mayo a los escenarios del certamen musical para defender su candidatura frente a los millones de espectadores que ven la gala anualmente. Una puesta en escena impecable, pero que no contó con el apoyo popular esperado.

Tal y como se pudo comprobar, la artista quedó en el ranking de la clasificación en el puesto 17. Una posición que fue sentenciada tras recibir la menor cantidad de votos del televoto, 5 puntos. Ahora, y tras el paso de los días, Blanca Paloma se ha presentado ante los medios de comunicación españoles para hablar de sus sensaciones respecto al festival.

El tema de Eaea no conectó tanto con los espectadores del resto de países. Por ello, la cantante ha querido remontarse a los primeros días post Benidorm Fest, cuando la canción fue seleccionada como la ganadora del certamen a representar España en Eurovisión 2023. Una situación donde pudo comprobar que «descolocó» a la audiencia española de primeras.

«Imagínate a la gente europea, que oye por primera vez la canción en una final de Eurovisión. La gente no ha visto esos temas, es un género de música que quizá requiera una segunda oportunidad», explicó la protagonista en la rueda de prensa organizada por RTVE a la que asistió Happy FM. Asimismo, también ha hablado sobre las puntuaciones de los expertos. «En este concurso no solo se valora una calidad vocal, una puesta en escena, una realización. Se valora algo que es también muy importante y que no voy a menospreciar, que es un concepto y un reflejo de la sociedad del presente», declaró.

«Este concurso deja ver de qué está necesitada la gente, y me incluyo, de pasárnoslo bien, de ver a gente expresándose con libertad, con actitud salvaje. Son mensajes necesarios», añadió. Unas declaraciones que Blanca Paloma no quiso culminar sin asegurar que no descarta volver a presentarse en un futuro para volver vivir la experiencia eurovisiva. «Si me volviese a presentar, que no lo descarto, sería más salvaje, más canalla», concluyó.