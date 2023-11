El bigote de Freddie Mercury: la curiosa historia que hay detrás y pocos conocen

Por mucho que pasen los años, el legado de Freddie Mercury nunca morirá. El artista se convirtió en una de las estrellas más sonadas y queridas por el público desde los años 70 y, desde entonces, sigue contando con el cariño de la gente. Pero, además de su voz y carisma, si de características del cantante se trata, no nos podemos olvidar de su popular bigote.

Sin embargo, lo que no todo el mundo sabe es que el bigote del líder de Queen no siempre formó parte de su rostro. ¿Cuándo comenzó a usarlo? Pues, si nos remontamos a los primeros años de carrera de la banda, el artista optó por realizarse un cambio de look a comienzos de 1980.

Todo tuvo lugar cuando Queen presentó al mundo el sencillo Play de Game, el 30 de mayo del mencionado año. Una apuesta musical donde la banda apostó por usar por primera vez un sintetizador. Pero, lejos de quedar ahí, el videoclip que llegó consigo también despertó mucho revuelo entre el público.

El motivo de ello se debió a que Freddie Mercury estaba muy cambiado físicamente. El cantante se había cortado el pelo y se había dejado de pintar las uñas. Una nueva apariencia que fue el resultado de una inspiración de los locales nocturnos del San Francisco de aquellos años. Sin embargo, el cambio de apariencia del cantante no le sentó muy bien a algunos de sus fans.

Tal y como cuenta la historia, al parecer muchas personas llegaron a llevar cuchillas de afeitar para lanzárselas a Mercury cuando estaba en el escenario. Una serie de críticas por las que él, por su parte, hizo oídos sordos. «¿Os gusta este bigote, chicas? ¿A los chicos os gusta? Un montón de gente lo odia, me importa una mierda. En realidad… ¡es mi bigote y me lo voy a quedar», dijo a su público en una ocasión.

Al respecto, sus compañeros de banda estaban de acuerdo con las decisiones del artista. Brian May, Roger Taylor y John Deacon sabían que era la manera de expresarse que tenía Freddie Mercury frente al mundo. «Un hombre se deja crecer un bigote, no es para tanto», dijo Taylor en su momento. «No nos molestó en absoluto, podía hacer lo que él quisiera», afirmó.

Al final, ese bigote tan criticado se terminó convirtiendo en una de las mayores señas de identidad de la historia musical. Una situación por la que el intérprete de We Will Rock You dejó claro que nunca dejaría de ser él mismo ni de luchar por sus gustos y creencias.