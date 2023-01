Bertín Osborne desvela el motivo por el que abandonó Antena 3

Bertín Osborne es una gran figura dentro de la historia de la televisión española. A pesar de que, de momento, no tiene un espacio en la pequeña pantalla generalista con el fin de temporada de Mi casa es la tuya, tiene un pequeño hueco en Canal Sur con su programa El show de Bertín.

Allí ha repasado su trayectoria profesional como presentador en las grandes cadenas de la televisión y ha contado alguna que otra anécdota. Una de ellas ha sido uno de los grandes secretos de su carrera: el motivo por el que salió de Antena 3. El madrileño estuvo vinculado en el pasado con Antena 3 durante una década desde 1994 hasta 2004. Él mismo ha revelado cómo fue su paso por la actual cadena de Atresmedia y el motivo por el que la abandonaría finalmente. Junto con Toni Cruz, productor ejecutivo de Gestmusic en esos años, intentaron llevar Operación Triunfo al canal.

Lo único que #BertínOsborne no podría perdonar a los ejecutivos de Antena 3. Fuente: (Canal Sur). pic.twitter.com/tRnGHQQ2cW — Show España (@ShowEspana) January 21, 2023

La conversación fue de la siguiente manera: “Bertín, tenemos un programa nuevo que empieza ya, se lo vamos a ofrecer a Antena 3, pero queremos saber si quieres presentarlo tú”, le dijo en aquel entonces el productor a Osborne. El que es también cantante se mostró maravillado con el formato musical al conocer de qué se trataba. Ambos estuvieron de acuerdo en que iba a ser “un pelotazo”.

A pesar de la ilusión del presentador y el productor, su proyecto se acabó truncando ante la negativa de Antena 3. Esta fue la gota que colmó el vaso y que haría que Bertín Osborne abandonara su puesto de trabajo en la cadena. “Pero, ¿cómo no lo van a querer? ¿Están tontos todos?”, fueron los pensamientos del cantante en aquella época y que ha revelado en la actualidad en El show de Bertín.

“Yo me pegué un cabreo con Antena 3, que por eso fue mi salida”, ha reconocido él mismo. Operación Triunfo se acabaría emitiendo finalmente en TVE convirtiéndose en éxito de audiencias y fenómeno de masas. “Me gustaría saber quién es el que no ha visto el programa de mayor éxito de este año, que me ofrecieron a mí, lo quisieron vender aquí y alguien dijo que no lo veía. ¿Quién ha sido el ciego?”, ha expresado finalmente el madrileño.