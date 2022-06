Anne Igartiburu: el motivo por el que se niega a dar las Campanadas con Bertín Osborne

Aunque nos encontramos a punto de entrar en la época del verano, hay muchos que ponen la vista más allá, concretamente en las próximas Campanadas de Nochevieja. A pesar de que queda algo más de medio año para despedir el 2022, Anne Igartiburu ha dejado bastante claro, a que persona no le gustaría tener al lado en una de las noches más especiales de año. La presentadora, que ha visitado recientemente El show de Bertín ha revelado ante el mismo Bertín Osborne, la razón por la que ella no querría comerse las uvas junto a él. Una confesión que ha levantado en carcajadas a todos los allí presentes.

De igual manera, ha visitado el plató de Canal Sur, donde ha sido sometida a una de sus secciones más conocidas, El tercer grado. Entre ella y Bertín Osborne han llegado a un acuerdo, donde han dejado claro que lo mejor para todos es que el ex marido de Fabiola Martínez no presentará junto a la presentadora vasca las Campanadas: “Conmigo no, conmigo sería una catástrofe”, reconocía el cantante.

¡Qué suerte tenemos de tener a nuestra madrina esta noche con nosotros!

“Te voy a decir por qué sería una catástrofe, amigo. Porque tú y yo hemos hecho eventos en los que sales así: ‘Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al evento no sé qué’. Y él decía: ‘Muy bien’. Y yo: ‘Bertín, sigue’. Y él: ‘Ah, no, sigue tú’. Porque el guion… No hay guion”, contaba entre risas Anne Igartiburu, dando a entender que el cantante no sigue ningún tipo de guion.

Tras las palabras de su compañera, Bertín Osborne ha intentado excusarse al respecto, aunque sin mucho éxito: “Es que tú eres la que te lo sabes. Yo, cuando lo quiero hacer en casa, lo hago siempre al revés. Yo no entiendo los ruidos esos, los leñazos que pegan. No ha empezado y yo ya voy por la cuarta uva”.