El pasado miércoles 26 de enero tuvimos la oportunidad de disfrutar de la primera semifinal del ‘Benidorm Fest’. De esta manera, fuimos partícipes de una gala de ensueño con el que se comenzó a hacer historia. Tan solo 24 horas después, comenzó la segunda de las semifinales que nos dejó absolutamente sin palabras de principio a fin.

El primero en pisar el escenario del Palau D’Esports L’Illa de Benidorm fue nada más y nada menos que Xeinn, que contaba con una canción sencillamente espectacular como era ‘Eco’. No solamente pudo mostrar su mejor versión, sino que sonaba tan sumamente bien que parecía que estaba interpretando el tema en playback. «Sabía que iba a hacer buena actuación porque me sentí muy cómodo», reconoció en la rueda de prensa posterior a la semifinal.

Marta Sango, que se presentaba al ‘Benidorm Fest’ con la canción ‘Sigues en mi mente’, presentó una de las puestas en escena más inesperadas pero sorprendentes de esta edición. Añadiendo un poco de coreografía y acentuando ciertas partes de la canción, consiguió sacar provecho de cada punto fuerte del tema.

Javiera Mena fue la tercera actuación de esta segunda semifinal. Fue, sin lugar a dudas, una de las sorpresas de la noche. Sin decirlo, con la imagen que aparece en la nueva versión de ‘Culpa’ ya dio pistas de cómo iba a ser su puesta en escena, donde esas alas se convertían en verdaderas protagonistas.

La cuarta actuación en directo, desde el Palau D’Esports L’Illa de Benidorm, iba a ser la de Gonzalo Hermida. El cantante conectó con el plató a través de una videollamada puesto que el pasado martes dio positivo en COVID-19. Por ese mismo motivo, no pudo actuar pero sí se emitió el vídeo musical de su canción, ‘Quién lo diría’. Este tema ha marcado en el público, tanto es así que le han brindado una gran oportunidad al ser finalista: «Me parece el mayor de mis logros de mi carrera, haber podido traspasar la pantalla con esa emoción», comentó en la rueda de prensa posterior al evento.

Uno de los momentos más esperados de la noche llegó de la mano de una de las favoritas para llevarse la victoria del ‘Benidorm Fest’. Estamos hablando, cómo no, de Rigoberta Bandini. La joven ofreció una puesta en escena muy acertada para ‘Ay mama’, donde combina muchos elementos donde los mensajes de la canción quedan reflejados en ella. «El público me lo ha dado todo, me ha dado un calor y un amor con el que he disfrutado mucho», aseguró en la rueda de prensa posterior a la semifinal.

Rayden, lejos de achantarse, salió con muchísima fuerza al escenario del ‘Benidorm Fest’. Siempre dejó claro que había trabajado duramente por esta propuesta, y a la vista está que es cierto. Vimos, desde luego, la mejor actuación del certamen en cuanto a realización se refiere. ¡Es una propuesta con la que el de Alcalá de Henares deja claro que va a por todas! «Es muy bonito formar parte de esto, de verdad. La actuación era disfrutar y hacer todo lo que hemos ensayado durante este tiempo», reconoció en la rueda de prensa.

Sara Deop, por su parte, fue la encargada de cerrar esta segunda semifinal con su tema ‘Make you say’. Su puesta en escena es sencilla pero muy efectiva, donde tiene el protagonismo absoluto con ese espectacular traje blanco, que combina a la perfección con el look elegido para sus bailarines y esa iluminación utilizada.

¿Quiénes han sido los primeros finalistas del ‘Benidorm Fest’?

Después de disfrutar de una segunda semifinal a la altura de lo que se esperaba, por fin pudimos conocer el nombre de las cuatro personas que cierran la Gran Final del ‘Benidorm Fest’. Por tanto, competirán el próximo sábado para poder llevarse el pase directo a Turín para representar a España en ‘Eurovisión 2022’.

Tras una votación de lo más ajustada, descubrimos que Rigoberta Bandini, Rayden, Gonzalo Hermida y Xeinn resultaron vencedores de esta segunda semifinal del ‘Benidorm Fest’. De esta manera, Marta Sango, Sara Deop y Javiera Mena se quedaron por el camino, después de haber hecho un excepcional trabajo en el certamen musical.