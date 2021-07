Tras el inesperado anuncio de su fichaje por ‘Sálvame’, Rocío Carrasco ha hecho su gran debut como la nueva colaboradora del programa. Un encuentro que tuvo lugar 35 días después del final de la docuserie, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, y donde pudo saldar cuentas pendientes con sus nuevos compañeros. Una tarde de lo más cargadita donde no faltaron las confesiones, siendo Belén Esteban la protagonista de una de ellas.

Recordemos que Belén Esteban fue una de las primeras colaboradoras en dar marcha atrás con Rocío Carrasco y mostrar su arrepentimiento por haber defendido a capa y espada a Antonio David Flores y a Olga Moreno. Por ello, aprovechando el estreno de Rocío como colaboradora del programa, Belén confesó públicamente que cenó en secreto con la hija de Rocío Jurado durante la emisión de la docuserie y le pidió perdón.

Belén Esteban invitando a Rocío Carrasco a tomar algo con el grupo que solía ir a La Muralla. ADORO #MiercolesDeRocio #yoveosalvame pic.twitter.com/9y4fL5bCFv — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) July 7, 2021

«Yo cené una noche contigo. Estaba aún la docuserie. Yo en ‘Sálvame’ no lo conté, solo se lo conté a los más cercanos, a ti (Jorge Javier Vázquez), a Patiño, a Antonio Rossi, a Gema López… Yo voy a cenar con quien quiero. Yo te pedí perdón en la tele y personalmente. Yo es verdad que me creo tu historia, hay cosas que no estoy de acuerdo pero yo mando en mí no como tu actúes, es tu vida», explicaba la colaboradora.

Mientras Rocío Carrasco la miraba agradecida en silencio, Belén Esteban continúo hablando al respecto. «A mí me da igual lo que diga la gente. A mí me contaron una historia que no era y ella a mí personalmente no pero en la docuserie se demostró con papeles que llevaba razón. Entonces yo veo que no podía seguir apoyando lo que estaba apoyando», declaraba.

«Yo con Rocío Flores coincidí en Telecinco y le dije lo que pensaba y ella me dijo lo que pensaba. A Antonio David le llamé, me dio una serie de explicaciones que no entendí y no he vuelto a saber nada», ha señalado Belén Esteban. «Estoy contenta de que estés aquí, creo que ha sido una contratación muy acertada. Tendrás días buenos y días malos, pero espero que te unas al grupo que vamos a la Muralla, me gustaría que un día vinieras con nosotras», le proponía a su nueva compañera de programa. Unas palabras que no han dejado indiferente a nadie.