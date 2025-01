Belén Esteban confiesa que engañó a David Broncano en una pregunta clásica: «Mentí»

Belén Esteban se ha convertido en una de las invitadas más habituales de David Broncano en su etapa en TVE, siendo una de las famosas de las que más se habla en la cadena pública pese a que hasta ahora no ha trabajado en ella (algo que cambiará en pocos meses con la llegada de ella y todos sus compañeros a La 1). Es por eso que sus intervenciones en La Revuelta se han convertido en uno de los platos fuertes de la cadena, especialmente por sus preguntas clásicas sobre el dinero y el sexo. La Princesa del pueblo (que ahora quiere que le llamen La Patrona, pese a que ya no tiene su empresa de gazpachos) siempre ha contestado a esas preguntas, pero ahora ha desvelado que mintió cuando lo hizo, por lo que los datos ofrecidos son completamente falsos.

La madrileña ha protagonizado una campaña de publicidad junto a Victoria Federica para una conocida marca de ropa diseñada para jóvenes, un vídeo que se ha convertido en viral por haber juntado a dos personajes que parecía imposible que coincidiesen en algún momento. Pero, lo cierto es que Esteban vivió un gran rodaje con la sobrina del rey Felipe VI y asegura que lo pasaron bien, pese a que no pensaba que pudiera tener esa buena conexión con la influencer.

Es por eso que sus compañeros de Ni que fuéramos shhh, el programa que recupera el espíritu de Sálvame, no han dejado de preguntar por el dinero que ha cobrado por este proyecto. Se trata de una campaña de publicidad nunca vista hasta ahora, por lo que se supone que se han movido cantidades muy importantes para conseguir juntar a estas dos estrellas.

María Patiño ha aprovechado su amistad con Belén para preguntar sin miedo sobre este asunto, aunque la respuesta que ha recibido no ha sido la que esperaba: «De dinero nunca se habla en la tele, cariño». Debido a la confianza, la presentadora le ha recordado que en otros programas sí que lo hizo: «A Broncano creo que alguna vez le has contestado».

Esteban ha querido salirse con la suya para evitar el enfado: «Sabes que te adoro y te quiero, pero él siempre me ha preguntado cuánto tengo en la cuenta, no cuánto gano por un proyecto». Ante la insistencia de sus compañeros de plató, no le ha quedado más remedio que reconocer que mintió a Broncano y a los espectadores: «Mentí. Me parece una falta. La pregunta me encanta, pero cada uno…».

En ese momento ha dejado claro que nunca dirá lo que tiene en el banco, aprovechando para espantar a los posibles ladrones: «En mi casa no tengo nada, ni joyas, ni caja fuerte. Así de claro».

¿Qué respondió Belén Esteban a Broncano sobre el dinero?

Han sido ya varias veces las que la colaboradora ha pasado por La Resistencia y La Revuelta, y en todas ha tenido que enfrentarse a esa temida pregunta del dinero. En 2021, en su primera entrevista, no dudó en dar detalles debido a que estaba en plena promoción de sus famosos gazpachos, cremas y patatas fritas: «Monté una empresa de alimentación, invertí mucho en ella, sobre todo en camiones». Pese a todo, aseguraba que todavía tenía entre «40.000 y 100.000 euros» en el banco.

En una reciente entrevista en el programa Col lapse, de TV3, hizo repaso a su etapa en televisión: «Me pilló la temporada buena de televisión hace muchos años». Aunque no quiso dar datos más concretos a Ricard Ustrell, el presentador del programa de la cadena pública catalana: «No voy a decir cuánto, pero me pagaban muy bien».