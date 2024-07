Belén Esteban comparte un desconocido detalle del embarazo de Anabel Pantoja: «Ella no sabía nada»

Muchos años de amistad y vivencias son los que unen a Belén Esteban y a Anabel Pantoja. Ambas colaboradoras han dejado claro el gran cariño que sienten la una por la otra. Una situación que no se ha visto empañada, ni siquiera, por las polémicas televisivas sufridas durante los últimos años.

Belén Esteban considera que la sobrina de Isabel Pantoja es como una «hermana» para ella. Por ello, no pudo estar más contenta al saber que estaba embarazada de su primer hijo con el fisioterapeuta David Rodríguez. Un bonito momento en la vida de Anabel Pantoja que, recientemente, quiso celebrar con la fiesta de ‘gender reveal’ de su bebé.

En este encuentro íntimo, Anabel Pantoja invitó a todos sus seres queridos, amigos y personas más allegadas. Una velada digna de recordar donde no faltó Belén Esteban y en la que se supo que la colaboradora está embarazada de una niña. Por ello, la tertuliana madrileña ha revelado en YouTube ciertos detalles de este día.

Según afirma Esteban, la sobrina de Isabel Pantoja no tenía ni idea del sexo de su bebé. «Ella le dijo al ginecóloga que no dijera ni niño, ni niña, o sea… Que no se lo dijese a ella, a Anabel. Entonces solo lo sabía una amiga y ella es la que prepara lo del globo y todo. A ver, ella quería niño y David también, ¿eh?», explicó.

Su compañera, María Patiño, ha querido profundizar sobre el tema y le ha preguntado por qué Anabel Pantoja compartía prendas y objetos en color azul. Una tonalidad con la que estaría haciendo referencia al sexo masculino. «Es como una intención, ¿no?», ha indagado la presentadora.

Fue entonces cuando Belén Esteban se sinceró. «No, yo te digo lo que pasa. Lo que pasa es que claro, como Merche dice niño, específicamente que ella no lo sabía. Pero llama al bebé niño, pues que venga bien el niño, la Pantoja también… Pues todo el mundo le ha regalado cosas azules», comenzó diciendo.

«O sea, ella lo que tiene son cosas pero que igual que se puede poner a un niño que a una niña. Pero es verdad que ella no lo hace con intención de despistar porque yo os juro que ella no sabía absolutamente nada», afirmó. Unas palabras con las que ha querido poner fin a las especulaciones que han surgido durante los últimos días.

Belén Esteban tiene su casa lista para el nacimiento de la niña

Junto a Belén Esteban estaba su marido, Miguel Marcos. Ambos acudieron a la fiesta de Anabel Pantoja muy contentos por su amiga. Por ello, y tras saberse que es una niña la que viene en camino, dijo unas palabras frente a todos. «La cuna en casa preparada para cuando venga Anabel a casa», señaló con humor. «Hemos quitado la mesita, la tienes en tu lado», agregó Belén Esteban.