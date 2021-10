Recientemente ha tenido lugar la celebración de los Premios Platino en el Palacio de Congresos de Madrid. Un evento donde no faltaron las celebridades del momento, siendo Begoña Vargas una de ellas. La actriz no ha tenido problema en posar con un impresionante diseño de Giorgio Armani en la alfombra roja, lugar donde también ha atendido a los medios de comunicación.

Como era de esperar, uno de los temas que ha salido a la palestra durante su intervención ha sido el relacionado con su reciente ruptura con Óscar Casas. Un tema que se ha mantenido en silencio por ambas partes, hasta ahora.

La intérprete ha comenzado asegurando que para ella todo lo que hay detrás de su trabajo como actriz no es una parte dura, es una parte «sacrificada». «El 80% de tu vida la dedicas a trabajar y a la parte de promoción. Mi familia está contenta. Si yo estoy feliz, ellos están felices», ha comentado a los medios de comunicación acreditados.

Asimismo, en cuanto al aumento de popularidad, Begoña Vargas ha confesado que ha visto que mucha más gente la reconoce por la calle y apoya sus proyectos profesionales. «Sigo las críticas de mi equipo, de la gente que trabaja conmigo porque tienen años de experiencia. Me gusta verme, me apunto todo lo que veo que no está bien. Las críticas hay que escucharlas según de qué persona», declaraba al respecto.

Pero, eso no ha sido todo. Su ruptura con el hermano de Mario Casas ha sido uno de los temas más comentados en los últimos meses, sobre todo porque ambos parecían estar de lo más enamorados. El final de una relación que tuvo lugar el pasado mes de julio y con el que la actriz ha roto su silencio.

«Todo en la vida nos enseña cosas. La vida, somos jóvenes, la vida», ha declarado. «Estoy muy bien, han sido años muy bonitos y nos llevamos muy bien. Le deseo todo lo mejor», añade. Y es que, Begoña Vargas ha comentado que, a pesar de no estar juntos como pareja, actualmente mantienen una «buena relación» y está al 100% enfocada en su trabajo.