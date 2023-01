Begoña Gutiérrez se sincera sobre Isabel Pantoja y lanza un dardo envenenado a Agustín Pantoja

Hace unos días Begoña Gutiérrez era confirmada como concursante de la segunda edición de Pesadilla en el paraíso. El reality comenzó la pasada noche del 8 de enero y la examiga de Isabel Pantoja ya ha dado de qué hablar.

La concursante se ganaba la vida como promotora y road manager de la tonadillera y su trabajo le llevó a entablar una amistad con la cantante. Sin embargo, esta se rompería después de que Isabel Pantoja le dejara tirada en medio de una gira de conciertos. Tras este conflicto, Begoña se dio a conocer al acudir a Sálvame a contar lo ocurrido.

Al entrar en Pesadilla en el paraíso la manager afirmó que no hablaría de la tonadillera ya que ella había ido a “hacer su propio concurso”. Pese a sus propias palabras, al final sí que ha acabado hablando de ella.

👉Begoña Gutiérrez cuenta a sus compañeros el conflicto que ha tenido con Isabel Pantoja #PesadillaEstreno https://t.co/rmhwXrCRDy — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) January 9, 2023

“Kiko es mi familia igual que lo era ella, yo sigo teniendo relación con Kiko y de la noche a la mañana me bloquea”, ha contado la concursante sobre el hijo de Isabel Pantoja. Algo habría hecho cambiar de opinión a Kiko Rivera sobre su amistad con Begoña Gutiérrez. La manager ha dado algunos detalles más sobre el conflicto: “La gira americana era la que yo diseñé y mi 10% está firmado. En verano me llaman de Miami para decirme una fecha de que están esperando para iniciar la gira, me pongo en contacto con Agustín para que me paguen mi trabajo y tengo que interponer una demanda, me veré con ella en un juzgado”.

La manager ha compartido un momento de confesiones con su compañero de concurso Antonio Montero y ha hablado también sobre Agustín Pantoja, el hermano de la cantante. “Yo viviría de otra forma. Tú imagínate tu vida en una finca así y solo con una persona. Con poca gente termina bien. Mi opinión es que ha elegido un mal compañero de camino. Pero ya cada uno somos mayores para saber lo que hacemos”, ha expresado Begoña Gutiérrez. La concursante no ve con buenos ojos que Isabel Pantoja viva con su hermano.