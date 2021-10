Marta Díaz se ha convertido en una de las grandes estrellas de la plataforma de Tik Tok. Con casi 4 millones de seguidores, la influencer es una de las más seguidas dentro de la plataforma, y no es para menos. Haga el video que haga consigue acumular miles de reproducciones. Sin embargo, uno de los más destacados está siendo una de sus últimas publicaciones, y es que, ha bailado uno de los clásicos bailes de Tik Tok con la mismísima Becky G.

La cantante, que ha realizado una parada por España recientemente para anunciar que su gira por nuestro país se pospone para el próximo año, ha aparecido junto a Díaz en varios videos donde lo dan todo. Uno de los más vistos es un audiovisual donde aparece la intérprete de ‘Shower’ bailando junto a la influencer uno de sus temas más recientes, ‘Fulanito’.

Un video que ya supera los 4 millones de reproducciones y que arrasa actualmente en la plataforma. Pero no es el único, también hay otro video en el que aparecen ambas bailando otro de los temas de Becky G, ‘Dollar’. «Un día que jamas olvidaré! @iambeckyg desde bien pequeñita siendo mi artista favoritaaa!!! la adoroooo», ha escrito la influencer junto a la publicación. Un video que, por lo que parece, ha causado sensación y está apunto de acumular los 6 millones de reproducciones.

Una autentica locura donde Becky G y Marta Díaz han demostrado la buena sintonía que tienen en sus pasos de baile. «AÚN NO ME LO CREOOOOOO!!!!!!! Bailando con ellaaaaa!!!! @iambeckyg», volvía a escribir Díaz en otro de los videos. Y no es para menos, Becky G se ha convertido en una de las grandes estrellas del momento que ha logrado escribir su nombre en lo más alto de la industria, cosechando con ello, una gran base de fans vaya por donde vaya.