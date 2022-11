Bea Retamal y Dani G, enfrentados: “No confío en ti, eres mala persona”

La relación que existe entre Bea Retamal y Dani G es una montaña rusa, algunos días están muy bien y son muy felices juntos y otros no pueden ni mirarse a la cara. Pueden pasar de estar muy enamorados a no poder encontrarse en la misma habitación, algo que está volviendo locos al resto de sus compañeros de Pesadilla en el paraíso.

Hace unas semanas el programa les preparaba una romántica velada donde tuvieron que responder a preguntas sobre su relación. En ella dejaron todos los reproches a un lado y abrieron sus corazones para decir lo que piensan el uno del otro. Bea empezó recordando como se conocieron: “Sabía lo que iba a pasar. Su mirada, su sonrisa, la forma que tenía de hacerme reír y se preocupaba por mi sin conocerme mucho. Aunque haya pasado todo lo que ha pasado sigue siendo la misma persona que vi aquella vez”, comentaba muy emocionada.

Dani G y Bea Retamal han protagonizado un romántico momento que ha terminado con las lágrimas de la valenciana



Por su parte, Dani G también tenía algo que decirle: “Cuando la conocí veía a una chica que me llegaba de una forma diferente y veo a una niña con la que me rio mucho, disfruto y cuando nos conocimos, nos mirábamos y conectábamos de una forma muy profunda”, contestaba ante las bonitas palabras que había tenido su novia con él.

Sin embargo, han vuelto a tener muchos altibajos y han protagonizado una de las mayores discusiones de Pesadilla en el paraíso. La pareja compartía habitación después de que Dani G hubiese ganado el bastón de capataz y se hiciera con el premio, pero Bea no estaba a gusto a su lado y decidía reprochárselo.

La conversación más tensa entre Dani G y Bea Retamal: «No confío en ti, eres una persona mala»



“Sigo pensando que eres una persona sucia”, le reprochaba en la cara: “No sé por qué sigues durmiendo conmigo todos los días”, le contestaba Dani. Bea sin embargo todavía tenía más que decirle: “Imagínate como está el percal aquí que tengo que dormir contigo por obligación, no confío en ti. No me miras a los ojos, eres una persona mala. Considero que mi gente va a hacer lo posible por echarte ante una nominación de los dos”, respondía muy enfadada.

“Me haces ver como que tengo que darte las gracias porque sigo aquí por estar contigo, y eso no es así, porque yo llevo aquí tres meses y no te he necesitado para nada. Llevo tres meses teniendo videos y no te he necesitado a ti para nada”, contestaba Dani G muy enfadado ante las acusaciones de su novia.