Sofía Cristo, en los últimos días, se convirtió en protagonista. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes realizó un gesto que no pasó desapercibido por la organización de ‘Secret Story’. Una agresión a Miguel Frigenti supuso la expulsión disciplinaria de la hija de Bárbara Rey.

Después de conocer la decisión que tomó el equipo del reality de Mediaset, Bárbara Rey quiso pronunciarse al respecto a través de sus historias de Instagram. De esta manera tan concreta no dudó un solo segundo en defender, a capa y espada, a su hija: “Estoy que me llevan los demonios porque conozco muy bien cómo es Sofía”.

Además, añadió: “Es muy buena gente pero las injusticias no las puede soportar”. Es entonces cuando Bárbara Rey quiso ir más allá en este asunto: “Este tío, este Frigenti, se está comportando muy mal. La está sacando de los nervios. Y los demás, que lo estoy viendo perfectamente, forman la bronca”.

Bárbara Rey carga contra todos los concursantes de Secret Story, en especial contra Luis Rollán:"Dice que es su mejor amigo pero no sacó la cara por ella"

“Pero, en un momento que ella se pone así para defender al resto, ninguno saca la cara por ella. Empezando por algunos que ella llama sus mejores amigos”, aseguró la madre de Sofía Cristo. ¡Pero tenía más cosas que decir! “El primero su amigo Luis, el que ella piensa que es su mejor amigo”, afirmó.

La actriz continuó: “Este ser despreciable (Miguel Frigenti) ya ha conseguido lo que quería. No me importa que mi hija salga porque es una persona extraordinaria y estupenda que está intentando algo que no se puede conseguir”. Ahora bien, “cuando una persona es mala de nacimiento, cuando han salido vídeos en los que insultaba a una persona…”

Pero Bárbara Rey no solamente ha atacado al concursante de ‘Secret Story’, sino también a su madre: “La madre no es que no salga en televisión porque no se encuentra bien, es que no la quieren por los vídeos que hay. Cuando han salido, lo que tenían que haber hecho es ponerle en la calle, igual que han prohibido que vaya su madre a defenderle. Porque son los dos de la misma calaña”. Para sentenciar, la actriz dijo lo siguiente: “¿Qué la han expulsado? Pues muy bien, porque han expulsado a la mejor persona que había dentro y ahí os quedáis con el resto”.