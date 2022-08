Bad Bunny: proclaman un día en su honor en Estados Unidos

Bad Bunny ha sumado un hito más a su lista. El 2022 está siendo un año de lo más fructífero para el artista puertorriqueño, tanto en la personal como en lo profesional. Y es que, por si fueran pocos, además de lograr todo tipo de récords con su último proyecto discográfico, Un Verano Sin Ti, ahora acaba de añadir otro de gran importancia.

No todo el mundo tiene el honor de decir que tiene su propio día festivo en alguna ciudad o país del mundo, pero Benito Antonio Martínez Ocasio (Bad Bunny) ya lo tiene. De hecho, la ciudad en cuestión es Boston, Massachussets, donde se ha oficializado el día en inglés y en español por la alcaldesa de la ciudad, Michelle Wu.

Asimismo, el día donde Estados Unidos, concretamente Boston, celebrará a Bad Bunny ha sido fijado como el 18 de agosto. Una iniciativa que ha tenido Wu tras acudir a uno de los conciertos que el puertorriqueño ha realizado recientemente con su ‘World’s Hottest Tour’.

Un reconocimiento que le han otorgado por “revolucionar la expresión artística, redefinir las normas de género y alcanzar a millones de personas en América Latina a través de la música, el arte y, lo que es más importante, a través de la inclusión”. Por otro lado, la alcaldesa ha querido señalar que se siente muy orgullosa de premiar a todos aquellos que contribuyen en el bienestar de la comunidad latina.

«Boston es una ciudad diversa e inclusiva basada en la comunidad y la autoexpresión creativa. En ese espíritu, nuestra ciudad reconoce el impacto que tienen los artistas, como Bad Bunny, en nuestro presente y futuro como ciudad”, se puede leer en el documento. Ahora sí, Benito puede decir que, como artista, ha superado todos sus sueños.

The Mayor of Boston (@MayorWu) welcomed @sanbenito at the Fenway Park and officially declared August 18th as the Bad Bunny Day in the city of Boston. 🇺🇸 pic.twitter.com/oiisQCeWvN

— Access Bad Bunny ☀️🌊❤️ (@AccessBadBunny) August 19, 2022