No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 2 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 279 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos visto cómo Damián estalla contra Andrés y Begoña tras saber lo que ocurrió entre los dos la noche anterior. Raúl aterriza en nuestras vidas para tratar de hacerse con el puesto de chófer. Lo que es un hecho es que, aunque la ama de llaves no confía en él, sí que ha conseguido llamar la atención de Claudia. Joaquín y Luis quieren convencer a Digna para que celebre su cumpleaños.

Marta, por su parte, siente una profunda indignación tras enterarse de la reunión a la que ha acudido Tasio junto a don Pedro. Irene y Fermín, a pesar de los progresos de su relación, tienen un sonado desencuentro. Y todo por culpa de los constantes intentos del doctor Herrera por ponerse en contacto con su hijo, a como dé lugar. Don Pedro se ha visto obligado a tomar una drástica y contundente decisión sobre la financiación del proyecto de Carmen. En un momento dado, Pelayo se ve con la fuerza suficiente para confesar a Darío, de una vez por todas, que su matrimonio con Marta no es más que una tapadera. Y lo hace sin pensar en absoluto en las posibles consecuencias. María y don Pedro han empezado a forjar una alianza para tratar de cosechar sus objetivos. ¿Lograrán hacerlo posible antes de que sea demasiado tarde?

¿Qué sucede en el capítulo 280 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 3 de abril?

Los espectadores van a poder ver cómo Marta ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para alertar a Damián de los movimientos de Tasio y don Pedro. Darío, por su parte, ha querido acercar posturas con Fina, sincerándose como nunca con ella. Claudia intenta convencer a su tía para que vea a Raúl con otros ojos.

Andrés ha querido intervenir para que Damián apruebe la asistencia de Julia al cumpleaños de Digna, mientras que Fina y Carmen están dispuestas a tender puentes tras la tensión vivida hace unos cuantos días. Herrera ha empezado a tratar a Luis por su anosmia, mientras que Darío se muestra más que dispuesto a pasar la noche con Pelayo.

María se queda verdaderamente sorprendida al recibir una carta un tanto misteriosa, que podría hacer que su regreso a la casa de la familia De la Reina fuese inminente. Begoña, al descubrir que le falta una botella de éter, no duda un solo segundo en poner contra las cuerdas al doctor Herrera. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.