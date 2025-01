No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que se dejan llevar por esta historia que, pase lo que pase, no está dejando indiferente a nadie. El pasado martes 21 de enero pudimos disfrutar del capítulo 228 de Sueños de libertad en Antena 3. Los espectadores han podido ser testigos de cómo Digna se muestra en contraria a la venta del balneario. Todavía recelosa, Fina no puede evitar tomarse tremendamente mal que Marta haya llevado a Pelayo a la casa común. Damián, por su parte, ha dado el paso de hacer ver a sus hijos su intención de celebrar una cena de bienvenida a Carmen y Tasio, mientras que Begoña no está pasando por su mejor momento.

Es por eso que quiere buscar apoyo en Luz. Leonor vuelve a meter la pata, provocando graves problemas en la tienda. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta sorprendente y exitosa serie diaria han podido ver cómo Luz se ha quedado verdaderamente impactada. Y todo tras enterarse de todo lo que ha sucedido con Margarita, mientras que Begoña hace todo lo que está en su mano para hacer ver a Víctor que es el momento de aceptar la relación de María y Andrés. Decepcionada con don Pedro por lo sucedido con el balneario, Digna no tarda en pedirle distancia. En cuanto a Víctor, se muestra más que decidido a hacer hasta lo imposible para que María acepte fugarse con él pero ella, dadas las circunstancias, decide seguir dándole largas. En estos momentos es lo único que puede hacer para evitar que la cosa vaya a más.

¿Qué sucede en el capítulo 229 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 22 de enero?

De esta manera tan concreta, los fieles seguidores de esta serie diaria van a poder ver cómo Begoña y Luis tratan de animar a Luz. Y es que la doctora no puede evitar sentirse profundamente culpable por la muerte de Margarita. Pelayo ha accedido a que Marta confiese a Fina su orientación sexual, por el bien de la relación que las dos mantienen.

María decide no hacer caso a los consejos a Gema, buscando la manera perfecta para deshacerse de Víctor a la mayor brevedad posible. Sin importar en absoluto que ese gesto vaya a poner en peligro su idea de formar una familia con Andrés. Claudia ha querido pedir consejo a las chicas de la perfumería sobre cómo debería vestir para disfrutar de una cena en la Casa Grande.

Al fin y al cabo, se trata de una ocasión verdaderamente importante para ella. Jesús se ha propuesto algo concreto, y es sabotear la cena de bienvenida a Tasio. Al fin y al cabo, cree firmemente que el joven no pertenece a la familia. Don Pedro, como consecuencia del enfado de Digna, opta por cambiar de opinión respecto al proyecto de balneario de Jesús. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad cada tarde, de lunes a viernes, en Antena 3.