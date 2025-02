No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 25 de febrero hemos podido disfrutar del capítulo 253 de Sueños de libertad en Antena 3. A sabiendas de que Gema no está siendo del todo sincera, Begoña trata por todos los medios de sonsacarle toda la verdad sobre el caso de Víctor. Doña Clara, por su parte, ha dado el paso de visitar la casa de la familia De la Reina, donde ha tenido la oportunidad de conocer a Damián. Digna, pese a los continuos esfuerzos por parte de don Pedro, se niega en rotundo a perdonar al empresario.

Lejos de que todo quede ahí, Damián tiene serias sospechas de la orientación sexual de Pelayo, mientras que Gema lanza una advertencia a María, comentándole que Begoña sabe toda la verdad sobre lo ocurrido en el asesinato de Víctor. Pelayo no ha dudado un solo segundo en pedir un voto de confianza a su madre por el asunto que tiene que ver con Marta. Todo ello mientras María se arma de valor para intentar convencer a Andrés para que le acompañe a una revisión con el doctor. Por si fuera poco, Joaquín sigue sin resolver el grave problema que tiene con el balneario, mientras que Damián decide felicitar a Digna por la contratación de Manuela. Lejos de que todo quede ahí, Jesús no ha dudado un solo segundo en trazar un nuevo e impactante plan con la firme intención de recuperar su posición en la empresa. Es más que evidente que no va a parar hasta conseguir su objetivo.

¿Qué sucede en el capítulo 254 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 26 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Luz y Luis han regresado de Barcelona, y lo han hecho con una grandísima noticia. María decide mostrase agradecida con Begoña por el hecho de que les dejara escuchar el latido del bebé. La enfermera le aclara que lo hace por Andrés.

Joaquín hace todo lo que está en su mano para resistirse a las constantes presiones de Jesús, mientras que Begoña está absolutamente convencida de que Gema le continúa ocultando información. Manuela conoce a Julia, mientras que Luis hace hasta lo imposible para conseguir el perdón de su madre tras haberse casado con Luz en secreto.

Lejos de que todo quede ahí, María se entera de la existencia de una conocida como «abortera» en Toledo, mientras que Irene ha confesado a Digna toda la verdad sobre su pasado. Culpable por el grave secreto que guarda, Gema trata por todos los medios de desahogarse con Joaquín. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.