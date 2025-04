Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 29 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 296 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Luis ha regresado a casa tras haber recibido el alta. El perfumista se muestra dispuesto a retomar su puesto de trabajo, pero ni Luz ni Digna se lo permiten. Damián empieza a temer que don Pedro manipule a María, por lo que no duda en hablar personalmente con Andrés en busca de ayuda, para que trate de impedirlo. Don Agustín opta por ayudar a Gema y Joaquín con los trámites de la adopción.

Lejos de que todo quede ahí, Luz no ha dudado un solo segundo en ofrecer a Damián dejar su puesto de trabajo en el dispensario, mientras que Begoña no puede evitar sentirse avergonzada tras la escena que tuvo que presenciar Julia. Es un hecho que el juego de María ha comenzado a surtir efecto. Digna se siente cada vez más cómoda con don Pedro, mientras que Andrés pide disculpas a Raúl por todo lo sucedido. El joven conductor, por su parte, opta por mantener sus reservas hacia el miembro de la familia De la Reina. Por si fuera poco, Luz se sincera con Luis, haciéndole saber que Damián es conocedor de su secreto. Como es de esperar, el perfumista se queda profundamente preocupado por lo ocurrido. Damián, pese a las constantes reticencias por parte de Andrés, ha decidido dar un paso más allá en su particular guerra contra don Pedro.

¿Qué sucede en el capítulo 297 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 30 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Andrés ha logrado que don Pedro contrate al detective Ruiz como espcialista en seguridad laboral. Tasio y Andrés deciden poner al día a Ruiz de todo lo que sucede en la fábrica. A su llegada, el detective acaba teniendo mucha afinidad tanto con Fina como con Claudia.

A pesar de todo, a Marta no le da muy buena espina su llegada. Hasta tal punto que no puede evitar tener ciertas sospechas. La De la Reina no tarda en reunirse con su hermano en busca de respuestas, para conocer todos los detalles del supuesto nuevo especialista en seguridad laboral. Gema y Joaquín, por su parte, están muy ilusionados con la adopción, hasta tal punto que no pueden evitar hacer planes para el que será su hijo.

Las chicas de la tienda no tardan en hacer una contundente advertencia a Gema, y es que tenga mucho cuidado con don Agustín. Todo ello mientras Luis ha querido aprovechar para hacer una gran oferta a Damián a cambio de que no estalle contra Luz. Digna y Luis no pueden evitar dar vueltas a la situación, mientras que María se jacta de que Begoña le pidiese disculpas. Algo que ha provocado que Andrés estalle en su contra. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.