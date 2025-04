Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Atresmedia ha acertado con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 25 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 295 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Damián no duda un solo segundo en sondear a Herrera para descubrir muchos más detalles sobre el secreto de Luz. La doctora se muestra muy preocupada por la situación, por lo que no tarda en confesar a Begoña que Damián se ha enterado de que ha estado ejerciendo en el dispensario sin tener el título. Digna se siente agradecida por el gesto de don Pedro a Andrés.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han sido testigos de cómo Gema no duda un solo segundo en armarse de valor para confesar a las chicas de la tienda que sufre un problema en el corazón. Algo por el cual no puede tener hijos. Por si fuera poco, desvela a Joaquín cuál es la decisión que ha tomado respecto al tema que tiene estrecha vinculación con la adopción. Manuela ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para lanzar una advertencia a Raúl, y es que debe mantener las distancias con la familia. Fruto de la constante manipulación de María, Julia ha dejado muy claro que quiere que Andrés y María arreglen su relación. Begoña se muestra muy preocupada por Andrés, ya que cree que va a caer de nuevo en las manipulaciones de su mujer. Luis recibe el alta, por lo que Digna está más tranquila. Algo que don Pedro aprovecha para acercarse a ella.

¿Qué sucede en el capítulo 296 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 29 de abril?

Tras el apagón del pasado lunes, los espectadores van a ser testigos de cómo Luis regresa a casa tras haber recibido el alta. El perfumista se muestra decidido a retomar su trabajo, pero Digna y Luz se niegan a que dé ese paso tan pronto. Damián teme que don Pedro haga todo lo que esté en su mano para manipular a María, por lo que decide pedir ayuda a Andrés para evitarlo.

Don Agustín opta por ayudar a Joaquín y Gema con los trámites de la adopción, mientras que Luz decide ofrecer a Damián su puesto en el dispensario. ¿Accederá, después de lo ocurrido? Begoña está profundamente avergonzada tras la escena que Julia presenció, por lo que el juego de María comienza a hacer efecto.

Digna no puede evitar sentirse cada vez más cómoda con don Pedro, mientras que Andrés se ve obligado a pedir disculpas a Raúl. A pesar de todo, el conductor mantiene sus reservas hacia el miembro de la familia De la Reina. Luz confiesa a Luis que Damián conoce su secreto, por lo que el joven se muestra profundamente preocupado. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.