Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad ya que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 26 de noviembre pudimos disfrutar del capítulo 192 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Begoña trata por todos los medios de ganarse la confianza de Miguel Ángel, mientras que Tasio se sincera con Carmen respecto a la tremenda desilusión que sintió ante la reacción de Marta. Desde luego, no era la que esperaba ni muchísimo menos. Jesús, tras haber mantenido las formas tan solo unas horas antes, continúa mostrándose amable con Begoña. Es más, ha querido sorprenderla con un regalo de aniversario.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo don Pedro ha visto cómo Damián y Marta estaban teniendo una fortísima discusión. Es por eso que no tarda en sacar sus propias conclusiones sobre lo que realmente está sucediendo entre ellos. Don Agustín ha hecho saber a Mateo que Andrés, en realidad, es un adúltero mientras que Fina se muestra profundamente apenada. Es por eso que ha dado el paso de informar a Marta sobre todo lo que ha sucedido, recientemente, con Santiago. Es el momento de sincerarse, de una vez por todas. Carmen y Fina, dada la relación entre Claudia y Tasio, se ven obligadas a tomar una contundente decisión. Al fin y al cabo, no tienen la más mínima idea de si revelar el secreto a Claudia o permanecer en silencio. Gema percibe el comportamiento tan sumamente extraño de Joaquín, por lo que no puede evitar temerse lo peor.

¿Qué sucede en el capítulo 193 de Sueños de libertad que se emite hoy, miércoles 27 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver que Gema hace ver a Marta que ha sido tremendamente injusta con Tasio. Por fortuna, parece que ha recapacitado. Por si fuera poco, Gema ha hecho saber a Joaquín que siente una profunda preocupación con María. Es por eso que ella no tarda en darle un importante consejo.

Lejos de que todo quede ahí, los seguidores de esta ficción van a ser testigos de cómo Luz se sincera como nunca con Begoña respecto a lo que realmente siente después de la marcha de Alberto. Borracho y completamente desesperado por el rechazo de Fina, Santiago se niega en rotundo a aceptar una respuesta negativa.

Claudia desvela a Mateo todo lo que ha descubierto respecto a Tasio mientras que Andrés tiene un impactante primer encuentro con Tasio tras enterarse de que es su hermano. Por si fuera poco, don Pedro no ha dudado en pedir explicaciones a Damián después de lo ocurrido con Tasio. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.