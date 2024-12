Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Julia le planta cara a José Juan y Lorenzo

Continúa la semana y en La 1 de Televisión Española lo hacen de la mano de sus ficciones estrellas. Una de las apuestas más queridas y vistas por el público es La Promesa, la popular la ficción de época que arrasa en audiencia. De hecho, el pasado miércoles 11 de diciembre, pudimos disfrutar del capítulo 482. De esta manera tan concreta, hemos podido ser testigos de cómo Alonso se muestra muy preocupado por Catalina tras lo acontecido. Pero, por el contrario, Cruz se muestra muy indignada. Una situación que provoca que Catalina decida presentarse ante la familia y el servicio del palacio para dar sus explicaciones.

Por otro lado, Cruz tiene pensado seguir con la fiesta de compromiso, por lo que se encuentra ultimando detalles con Jana. Pero, no se lo pone nada fácil a la doncella. Paralelamente, Julia le asegura a José Juan que Curro es una buena persona. Pero, Curro le hace entender a la joven que no pueden ceder a las presiones de terceros. Asimismo, María Fernández y Samuel han aprovechado las sobras de la boda para ayudar a los más necesitados. Pero, este acto provoca que la joven esté fuera todo el día y termine siendo castigada severamente por Petra. Todo ello sumado al hecho de que Marcelo se entera de que el conde de Carril regresa pronto. Teresa se acerca a él para poder hablar en privado, pero no espera escuchar que ha sido víctima de sus mentiras.

¿Qué sucede en el capítulo 483 de La Promesa que se emite hoy, jueves 12 de diciembre?

De esta forma, los espectadores de esta exitosa serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo la confesión de Marcelo deja a Teresa completamente estupefacta. Pero, en lugar de juzgar la situación, le muestra su apoyo y le deja claro que lo protegerá.

Otra que necesita ayuda es Jana, pues no está pasando por un buen momento debido a sus inseguridades. Pues, Cruz no le da tregua y está intentando por todos los medios destrozarla moralmente. Paralelamente, veremos como Samuel se ve envuelto en un fuerte enfrentamiento. Pues, no duda en defender a uno de los miembros del servicio.

Por su parte, Petra no acepta que Pía y Rómulo hayan regresado. Una situación por la que vivirá grandes discusiones con el jefe de servicio. Además, a ello se suma que Julia se enfrentará a José Juan y a Lorenzo con el objetivo de decidir qué hacer con su futuro.