No es ningún secreto que La Promesa, serie diaria que se emite cada tarde de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española, se ha convertido poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular. El pasado jueves 19 de septiembre pudimos disfrutar del capítulo 425 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Manuel, finalmente, se ve las caras con Gregorio. Y todo con el objetivo de que deje de acosar, de una vez por todas, a Pía. El antiguo mayordomo, por su parte, no piensa soltar a su presa tan fácilmente ni mucho menos. Es más que evidente que no va a parar hasta lograr su cometido, sin importar las consecuencias.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de La Promesa son testigos de cómo Petra continúa cuidando, con muchísimo cariño, de Santos. Sigue al pie de la letra con su objetivo, que es tratar de evitar que al joven le ocurra lo mismo que a su hijo Feliciano. Ricardo se queda completamente sin palabras al ver cómo su hijo se sincera sobre sus sentimientos con él, mientras que Catalina siente muchísima presión tras haber aceptado hacer la crónica para el periódico. Por lo tanto, no duda en tomar una decisión de lo más drástica. En cuanto a Marcelo, está al borde del despido. Es por eso que Rómulo cita a Teresa para que se encargue de esta situación, mientras que Julia confiesa a Curro cuál es su verdadera identidad. Parece que ha llegado el momento más que perfecto para destapar esta realidad.

¿Qué sucede en el capítulo de La Promesa de hoy, viernes 20 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores son testigos de cómo Vera comparte con Lope el mal concepto que tiene de su madre. Es más, no tarda en confesarle que la considera culpable de todo lo que está ocurriendo en su vida, al igual que sucede con su padre. Manuel, por su parte, cree firmemente que su madre, la Marquesa de Luján, tiene un alto código de perfección que le está jugando malas pasadas.

Por si fuera poco, a pesar de que se había cancelado la visita de los periodistas, éstos acaban presentándose en palacio. Por lo tanto, pilla desprevenidos tanto a Catalina y a Pelayo, como al resto de miembros de la familia. Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo también aparece por sorpresa en La Promesa alguien que va a marcar un antes y un después.

Estamos hablando, como no podía ser de otra forma, el sargento Burdina. Y todo para hacer saber a Rómulo una terrible noticia que tiene estrecha relación con Gregorio. Estamos ante una situación verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, no va a dejar indiferente a nadie. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.