La Moderna, poco a poco y con el paso de los meses, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 6 de noviembre pudimos disfrutar del capítulo 268 de La Moderna en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores pudieron ser testigos de cómo Paula prepara todos y cada uno de los detalles de la reunión con los inversores que han mostrado interés en su tienda. A pesar de que debería sentirse profundamente feliz, lo cierto es que la marcha de Rodrigo no puede evitar ensombrecer esa alegría. Don Fermín no duda un solo segundo en pedir explicaciones a su amigo por el complejo y criticado comportamiento que está teniendo Iván.

Lejos de que todo quede ahí, don Fermín está inmerso en el proceso de cuidar a su mujer, que se siente profundamente traumada y herida por la situación que ha tenido lugar en los últimos días. César, para terminar, ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para hacer una contundente propuesta a Maruja. ¿En qué consiste, exactamente? En que deje, de una vez por todas, a Emiliano. Aunque ese es su mayor deseo en estos momentos, ella le hace saber que es algo verdaderamente imposible. Y todo por las circunstancias. El reconocido pintor Pablo Picasso sorprende al aparecer en el salón de té. Por si fuera poco, no duda un solo segundo en celebrar por todo lo alto el hecho de haber podido ver nada más y nada menos que el cuadro de El Descendimiento. Antonia, por su parte, se ha quedado verdaderamente impactada y sin palabras al toparse con una carta de despedida escrita por Pietro.

¿Qué sucede en el capítulo 269 de La Moderna que se emite hoy, jueves 7 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La Moderna van a ser testigos de cómo Rodrigo opta por seguir los pasos de Emiliano. Éste, por su parte, ha dado el paso de citarse con Cuadrado para ajustar cuentas, de una vez por todas. Maruja se pone en contacto con Paula para hacerle saber que los agricultores están profundamente desesperados.

Y todo como consecuencia de Emiliano. Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder ser testigos de cómo en La Moderna, Antonia ha dado el paso de recurrir a don Fermín para tratar de encontrar a Pietro a la mayor brevedad posible. Teresa aprovecha la ocasión que se le ha presentado para confrontar a Lázara, al estar convencida de que ésta no acabó con la vida de Juana por accidente.

En cuanto a Lázara, no tarda en darse cuenta de que va a tener que enfrentarse al juez. No va a ser una situación sencilla, ni mucho menos. En la corrala, el pequeño León acaba enfermando. Hasta tal punto que tiene muchísima fiebre. ¿Lograrán ayudarle antes de que sea demasiado tarde? No te pierdas los próximos capítulos de La Moderna, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.