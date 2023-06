Ava Max, en shock tras recibir un bofetón de un espontáneo en pleno concierto

Hace tan solo unos días, Bebe Rexha se convirtió en protagonista de las redes sociales. Y todo por cómo quedó su rostro tras recibir el impacto de un teléfono móvil de un seguidor. Estos hechos ocurrieron cuando la artista se encontraba interpretando I’m Good (Blue). La artista rápidamente puso rumbo al hospital, donde le dieron tres puntos. Algo similar le ha ocurrido, recientemente, a Ava Max.

La reconocida cantante se encontraba en pleno concierto en la ciudad estadounidense de Los Ángeles. En un momento dado, un espontáneo decidió subirse al escenario. A pesar de que los miembros del equipo de seguridad trataron de pararle, lo cierto es que alcanzó a dar un bofetón a la artista.

Ella, tirando de profesionalidad ante la compleja situación que le había tocado vivir, trató de disimular. ¿De qué forma? Continuó bailando y, por supuesto, con la actuación. A pesar de todo, Ava Max terminó abandonando el escenario para cerciorarse de que todo estaba bien pero, sobre todo, para recuperarse.

El vídeo del incidente, como no podía ser de otra manera, terminó haciéndose viral en redes sociales. Por este motivo, la propia Ava Max quiso utilizar sus redes sociales para pronunciarse sobre lo ocurrido, dejando claro que llevó un enorme susto. Entre otras cuestiones, porque no entendía qué estaba pasando.

En el mensaje compartido en Twitter, Ava Max quiso agradecer a sus seguidores de Los Ángeles no solamente por acudir al concierto sino por el increíble apoyo que ha recibido tras lo sucedido. “Me abofeteó tan fuerte que me arañó el interior del ojo”, comenzó diciendo la intérprete de Tabú en su perfil en la mencionada red social.

“Nunca volverá a venir a un concierto. ¡Gracias a los fans por ser tan espectaculares esta noche en Los Ángeles!”, sentenció, para tratar de tranquilizar a todos y cada uno de sus seguidores tras lo sucedido. Es evidente que, tras lo de Bebe Rexha y Ava Max, se deben tomar más medidas de seguridad para evitar que este tipo de incidentes se vuelvan a repetir.

He slapped me so hard that he scratched the inside of my eye. He’s never coming to a show again 😡😡thank you to the fans for being spectacular tonight in LA though!!❤️

— AVA MAX (@AvaMax) June 21, 2023