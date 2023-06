Bebe Rexha termina en el hospital tras ser golpeada por el móvil de un fan

La artista estadounidense Bebe Rexha protagonizó este fin de semana un desagradable momento, mientras se encontraba realizando un concierto. Un show que terminó con la artista ingresada en el hospital, después de haber recibido el impacto de un teléfono móvil en la cara.

Bebe Rexha realizaba un concierto la azotea del Pier 17 de Nueva York, cuando de repente un móvil lanzado desde el público le dio en la cara y terminó desplomándose en el escenario, teniendo que ser atendida por miembros del equipo al instante.

Ante la gravedad de la situación, se determinó que la actuación, que se encontraba dentro de su gira Best Fucking Night of my Life , debía cancelarse y finalmente la artista fue trasladada al hospital. Mientras que el dueño del teléfono móvil era detenido.

Bebe Rexha gets hit by phone in the face on stage pic.twitter.com/AJ1Xj7NtfR — Daily Loud (@DailyLoud) June 19, 2023

A través de las redes sociales, algunas personas que se encontraban presentes en el concierto han compartido imágenes del momento en el se produce la terrible escena. “Un show verdaderamente increíble y arruinado por un fan que lanzó su teléfono móvil contra Bebe Rexha. Espero que esté bien”, escribió un usuario junto al vídeo de la agresión.

«Esta es Bebe Rexha siendo escoltada de la sala de conciertos aquí en Nueva York después de que alguien arrojase un maldito teléfono y le golpease la cabeza cuando salía al escenario. Todos los estábamos pasando muy bien y Bebe también, todos lo estábamos pasando genial. ¿Quién haría eso? Esperamos que estés bien», escribió otro fan de la artista.

Una vez pasado el susto, la madre de la artista, Bukurije Rexha, dio el último parte médico desvelando que Bebe Rexha tuvo que recibir tres puntos de sutura por el golpe recibido con el teléfono. No obstante, la artista se encuentra bien, y los siguientes conciertos de la gira no parece que se vayan a cancelar.