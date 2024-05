Aurah Ruiz estalla contra Gorka y le culpa de la expulsión de Blanca: «Cómo te la cargaste, ¿eh?»

El pasado jueves, en la gala de Supervivientes 2024 presentada por Jorge Javier Vázquez, fuimos testigos de una nueva expulsión. En este caso, la decisión estaba entre Blanca Manchón y Aurah Ruiz, por lo que la audiencia optó por salvar a la canaria y expulsar a la windsurfista. Recordemos que las dos eran un gran apoyo para la otra en esta aventura.

Tras conocer la decisión del público de Supervivientes 2024, Aurah Ruiz no tardó en dirigirse a Gorka: «Cómo te la cargaste, ¿eh?». Como no podía ser de otra manera, el vasco se quedó completamente sin palabras ante el inesperado comentario de su compañera. La canaria volvió a hablar: «Le has sacado tú a la palestra. Has quitado el voto de nominación. Salió Arkano y Aurah y le quitaste a Arkano para dársela a Blanca».

Fue entonces cuando Gorka no dudó en aprovechar la ocasión que se le presentó para dejar algo muy claro a su compañera: Arkano es uno de sus grandes apoyos en Supervivientes 2024. Esa fue la única razón por la que tomó esa decisión y porque, además, «tenía el poder porque fui líder», recordó.

.@aurahruiz culpa a Gorka de la expulsión de Blanca y mantiene un fuerte cara a cara con él 😱💥#ConexiónHonduras12 https://t.co/NrtK636lkr — Supervivientes (@Supervivientes) May 27, 2024

Lejos de entrar en razón, Aurah Ruiz seguía pensando que la culpa de que Blanca Manchón fuera expulsada era nada más y nada menos que de Gorka: «Se ha ido por tu culpa como en la primera nominación, que se fue por tu culpa», incidió. El vasco seguía sin entender la postura de su compañera, por lo que ésta quiso ir mucho más allá.

«Te estoy echando en cara que has condicionado su concurso cuando no le tocaba salir», expresó la concursante canaria de Supervivientes 2024. Es más que evidente que ella y Blanca Manchón han forjado una enorme amistad durante esta aventura, por lo que su expulsión ha supuesto un durísimo golpe para ella.

Es por eso que, en la palapa, Aurah Ruiz quiso ser mucho más contundente respecto a Gorka: «Tú eres un creído que te piensas que vas a ganar Supervivientes y te vas a estampar». Lejos de que todo quede ahí, fuimos testigos de cómo Gorka explicaba a Miri lo que le había dicho Aurah y ella dejó algo claro: «Blanca no se ha ido por tu culpa, Blanca se ha ido por el público». A pesar de todo, sí que recordó a Gorka que escogió a Blanca y le dijo que dio ese paso «porque se va Pedro seguro».

Algo que, según la ex aspirante de MasterChef, el concursante vasco también hizo con Marieta. Por si fuera poco, Gorka aprovechó para dejar muy claro a la canaria todo lo que piensa sobre ella: «De ti no se fía nadie, Aurah». Unas palabras que provocaron que la concursante volviera a estallar: «De ti sí que no se fía nadie». ¡Uno de los enfrentamientos más tensos que nos dejó la gala, sin lugar a dudas!