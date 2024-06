José Manuel Parada, tras ser operado de urgencia, habla en ‘Y ahora Sonsoles’: «Hemos llegado a tiempo»

José Manuel Parada se ha convertido en protagonista de la actualidad, y todo porque ha sido intervenido quirúrgicamente de urgencia como consecuencia de una infección en la vesícula. Debemos tener en cuenta que este incidente tuvo lugar mientras se encontraba en El Bierzo, en León, visitando a su familia.

El propio José Manuel Parada confirmó lo que había ocurrido, al asegurar que en un momento dado empezó a sentir un fortísimo dolor abdominal. Fue entonces cuando se vio obligado a ser atendido, de urgencia, por los médicos: «Voy al hospital a que me quiten el dolor y me dijeron que estaba gravísimo. Me dijeron que no podía esperar ni media hora».

«Estoy débil, sin fuerzas, pero ya me lo he quitado de encima y diciendo qué grande es la salud, qué poco la valoramos cuando la tenemos», añadió. El pasado martes 25 de junio, el presentador de televisión quiso hacer llegar un audio al equipo de Sonsoles Ónega, puesto que su aparición en el programa de Antena 3 tuvo que ser cancelada por su delicado estado de salud.

Aun así, quiso hacer llegar un breve mensaje a todo el equipo, puesto que han mostrado su enorme preocupación por lo que le había ocurrido: «Queridos amigos y seguidores de Y ahora Sonsoles en Antena 3. Sé que estáis preocupados por mi estado de salud, yo también lo estoy», reconoció José Manuel Parada al equipo del programa de las tardes de Antena 3.

Lejos de que todo quede ahí, el presentador confirmó que le han hecho numerosas pruebas médicas y, por el momento, los resultados están siendo verdaderamente positivos. Como no podía ser de otra manera, esto ha empezado a generarle una enorme tranquilidad, después de todo lo vivido: «Me están quitando el miedo que he tenido durante todos estos días», reconoció.

#Exlcusiva 💥 🗣️ José Manuel Parada, intervenido de urgencia por una infección de vesícula: «Hemos llegado a tiempo».#YAS25Jun https://t.co/c5InYVqXbZ — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) June 25, 2024

A pesar de todo lo que ha vivido en los últimos días, José Manuel Parada quiso aprovechar su intervención en Y ahora Sonsoles para lanzar un mensaje optimista. Y es que, por fortuna, más pronto que tarde toda esta situación habrá quedado en un susto: «Parece ser que hemos llegado a tiempo y la infección no ha tocado el páncreas, que era lo más preocupante».

Y añadió: «La cosa puede solucionarse más fácilmente. Tendréis muy pronto noticias mías». Debemos tener en cuenta que José Manuel Parada no está pasando por su mejor momento a nivel personal, sobre todo por este enorme susto. Por el momento, debe permanecer en observación en el hospital en el que ha sido operado hasta que se haya recuperado por completo.