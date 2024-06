La primera árbitra del fútbol profesional se ríe de los vídeos de Real Madrid TV: «Pité al Castilla…»

El fútbol español está de enhorabuena. Marta Huerta de Aza, árbitra palentina adscrita al colegio tinerfeño, ha hecho historia ascendiendo a la Segunda División de nuestro país. Ha roto así una barrera más por la igualdad dentro del fútbol español: será la primera árbitra principal que dirija un partido en el fútbol profesional español. La veremos en la Liga Hypermotion, lo que da muestras de su valía, que ya ha demostrado durante los años anteriores arbitrando en la Primera División de la Liga F e incluso en partidos internacionales en la Champions League femenina.

La colegiada no teme a la presión mediática que se pueda ejercer sobre ella desde la grada o, incluso, desde los medios de comunicación, donde en los últimos tiempos han cogido fama los vídeos que Real Madrid TV emite sobre los errores arbitrales que sufre el equipo blanco. «Ya arbitré al Castilla y hubo polémica, ya puedo empezar, tengo hecha la pretemporada», apunta sonriente Huerta de Aza sobre lo que le puede esperar si logra ascender a Primera División en el futuro.

La árbitra, además, ya tiene experiencia dirigiendo partidos con VAR, puesto que ha arbitrado encuentros de la Champions League femenina, y se muestra a favor del videoarbitraje. «Me gusta, todos los errores que puedan subsanarse en el campo, mejor que llevárselos a casa», dice Marta Huerta de Aza sobre su experiencia con los compañeros de la sala VOR.

En la entrevista concedida en El Partidazo de COPE, Juanma Castaño le ha preguntado si alguna vez se había sentido discriminada o con un trato diferente simplemente por el hecho de ser mujer en un mundo, el del fútbol, aún meramente masculino. «Para mí, lo diferente era arbitrar a mujeres. El trato que me dan lo he sentido como uno más, nunca me han distinguido por llamarme Marta o Pedro», asegura la nueva colegiada de la Liga Hypermotion.

Además, tiene bagaje de sobra al haber arbitrado a futbolistas masculinos en la 1ª RFEF y a jugadoras femeninas tanto en la Liga F como en la Champions League femenina, por lo que puede afirmar a cuál de los dos géneros es más difícil dirigir durante un partido. «Al final, el fútbol es fútbol: es difícil arbitrar a ciertos jugadores y también a ciertas jugadoras, yo creo que no va tanto por el género», admite Huerta de Aza.

Marta Huerta y sus referentes

La palentina tampoco duda en admitir quién es su referente dentro del arbitraje español y al que considera el mejor en Primera División. «Gil Manzano por todo lo que está consiguiendo a nivel internacional», ha subrayado en referencia al colegiado extremeño, al que podemos ver durante estos días dirigiendo partidos en la Eurocopa que se está disputando en Alemania, donde es el único árbitro principal español del torneo.

Marta Huerta de Aza ha roto un techo de cristal que hasta ahora imperaba en el fútbol femenino, aunque existen otros tres ejemplos de mujeres árbitras que se encuentran en Primera División aunque ejercen como asistentes y no como colegiada principal. Se trata de Guadalupe Porras, Eliana Fernández y Judit Romano, también recién ascendida.