Arkano estalla contra Miri en ‘Supervivientes 2024’ tras su «broma»: «Has quedado como una mentirosa»

El pasado domingo pudimos disfrutar de un nuevo programa de Supervivientes: Conexión Honduras presentado por Sandra Barneda. De esta forma, pudimos ver unas imágenes en las que Arkano estaba visiblemente harto de estar en la playa sin su cojín. Desapareció hace una semana y, desde entonces, no descansa del todo bien.

De esta forma, el freestyler preguntó a sus compañeros si alguien sabía dónde estaba y que, por favor, se lo dijera. Miri lo escuchó, y a duras podía articular palabra. Acto seguido, le confesó que tenía constancia de dónde se encontraba el cojín y que lo recuperaría. Y así lo hizo. No tardó en confesar que ella misma lo había escondido.

«Fue un tema que no voy a contar, pero te lo voy a devolver», prometió. Algo que provocó que Arkano se enfadase muchísimo con su compañera: «¡¿Qué tengo que reaccionar como tú quieras?! En el momento en el que empiezo a reaccionar y me decís que me estoy victimizando y me decís que no sabéis nada me callo. Pero pasa una semana y digo: ‘Ya está’».

Como no podía ser de otra manera, Gorka no tardó en dar la cara por Arkano. Entre otras cuestiones, preguntó a Miri por qué no se había atrevido a coger el cojín de Aurah Ruiz: «Sabes que te hubiera montado un pollo que flipas». Al sentirse acorralada sobre el motivo por el que cogió y escondió el cojín de Arkano, decidió explicar todo con lujo de detalles.

Al parecer, se trataba de un reto que Kiko Jiménez y Marieta le habían propuesto para poder formar parte del llamado «Club del mal». A su compañero le había dicho que se trataba de «un reto del programa», pero no de Poseidón, sino del programa en sí, de sus compañeros. Unas palabras que provocaron que el enfado de Arkano aumentase por momentos.

«Me has mentido, se te ha ido la broma de las manos para reírte con tus amigotes y te has metido en un lío. Me has mentido y estás intentando jugar con las palabras», comenzó diciendo el freestyler. «Lo siento, has quedado como una mentirosa porque me has mentido», añadió, de forma contundente.

Miri hablando del cojín como si tuviera encerrado el espíritu de Jorge Javier, la narrativa que menos esperaba escuchar 🤣 🏝 #ConexiónHonduras13

En directo, Miri trataba de justificar su acción: «El Club del mal me dio 48 horas para hacerlo. Pasado ese tiempo, la verdad es que yo tendría que haber cogido el cojín y dárselo a Arkano, cosa que no hice por miedo y porque la broma se estaba alargando». Unas palabras que no convencieron en absoluto a su compañero.

Es más, continúa tremendamente enfadado con la «broma» de Miri y, sobre todo, que la haya alargado tanto en el tiempo: «Las accidentes tienen sus consecuencias (…) Me lo regaló mi madre y me sirve de mucho. ¿Con qué derecho haces eso? Me parece horrible», aseguró Arkano, ganándose el aplauso del público del plató de Supervivientes 2024.