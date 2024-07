La hija de Arantxa del Sol ataca a Ángel Cristo y a su pareja: «No lo voy a perdonar jamás»

Lucía Serrano, hija de Arantxa del Sol y del torero Finito de Córdoba ha salido en defensa de su familia y de sus famosos padres después de la entrevista de Ana Herminia Illas en De Viernes. Las acusaciones que lanzó sobre el diestro han sido la gota que ha colmado el vasco y por el que ha decidido sacar a la luz los mensajes que la pareja de Ángel Cristo Jr la ha mandado durante los últimos meses.

Si había alguna amistad entre las dos familias, el paso por Supervivientes 2024 ha terminado por dinamitarla por completo. El punto de inflexión se produjo con la famosa agresión de Arantxa en la lancha, algo que le ha costado a la mítica presentadora y modelo ser vetada de Telecinco.

Tras un tenso reencuentro entre los dos protagonistas, el plató de De Viernes ha vuelto a ser el lugar en el que la polémica entre ellos ha vuelto a saltar. La culpable ha sido Ana Herminia, que no dudó en su entrevista en decir que Finito mantuvo relaciones sexuales con ella solo «unos meses antes de casarse», lanzando así una acusación de infidelidad.

Después de esta entrevista ha sido la hija del torero la que ha querido hablar claro en su cuenta de Instagram con una carta en la que expresa lo que siente. «Siento que lo necesito y también creo que esta parte de mí debe ser leída por aquellos que no me entienden», comienza diciendo. Antes de arrancar, deja claro que se trata de su opinión y no de la de sus padres.

«Ojalá vuestras hijas nunca se vean en una situación tan asquerosa y repugnante como la que estamos viviendo mi hermano pequeño y yo. Ojalá no tengan que sufrir en un futuro por vuestras ansias de fama y dinero, si es que no lo están haciendo ya», arranca reprochando a Ángel y a Ana.

Les acusa directamente de «querer romper una familia», algo que le parece «una de las peores cosas que existen». Insiste en que ellos no la tienen y por eso no dudan en atacar a la de otros: «Si vosotros supieseis lo que es una familia, probablemente nos os dedicarías a construir la vuestra destrozando la de los demás», asegura.

La hija de Arantxa del Sol acusa a la prensa

Pero no son ellos los únicos que reciben las críticas, también arremete contra el espacio presentado por Santi Acosta y Bea Archidona, al que acusa de machacar a la gente por audiencia. «Cómo dais voz a gente que solo busca destruir por llenarse la cartera, y qué triste ver que esto es lo que nos espera en muchos formatos de televisión», se pregunta Lucía.

También cree que De viernes ha sido el trampolín para patrocinar y ayudar a que Ángel Cristo Jr. llegase más lejos durante su paso por Supervivientes. Por último, Ana Herminia ha sido la que más críticas ha recibido por su testimonio y sus apariciones en televisión.

La hija de Arantxa del Sol no se corta al hablar de ella asegurando que solo «ha ido a manipular y a hacer daño. Se ha llenado la boca de barbaridades» y le ha querido dejar claro que nunca ha estado presente en su familia pese a lo que pudiera decir en televisión.

Para terminar esta contundente carta, la joven ha adjuntado una serie de capturas de pantalla de su teléfono en las que se pueden ver los mensajes que Ana le ha ido enviando en los últimos meses. En ellos se puede ver como le dice que los puñetazos a Ángel fueron por culpa de un ataque de celos al pensar que ella y Finito habían tenido algo recientemente y acusando a Kike Calleja de lanzar ese rumor en Honduras.

Su escrito lo cierra de forma contundente: «Yo creo en la justicia y creo que Dios lo pone todo en su sitio. Y, que Dios me perdone, porque yo a vosotros no seré capaz de perdonaros nunca».