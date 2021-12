Después de la polémica entrevista a Pepe Navarro en ‘Sábado Deluxe’, Antonio David Flores ha vuelto a arremeter contra el programa y su productora. A través de su canal de YouTube, el ex colaborador ha criticado duramente la actitud del presentador y sus colaboradores.

En su último vídeo titulado ‘La MENINA de la Fábrica’, Antonio David Flores ha comentado la tensa situación que se vivió el sábado en la entrevista de Pepe Navarro. Es decir, cuando Paloma García-Pelayo puso sobre la mesa una presunta denuncia por violencia de género cometida en el año 2002 por el ex presentador.

Una pregunta que hizo que Jorge Javier Vázquez reprendiera a la periodista tachándole de «ventajista e irresponsable», dado que esa pregunta no formaba parte de la escaleta del programa. Un desagradable momento que se ha hecho viral en redes sociales y que está dando mucho de que hablar.

Así, Antonio David ha querido pronunciarse acerca de la polémica. «Es injusto, Vanessa, porque si los de La Fábrica de la Tele realmente fuesen los abanderados de la lucha contra la violencia de género, en lugar de sentar a Pepe Navarro en su plató pagándole una pasta, te hubiesen llevado a ti para contar tu testimonio, pero tú no les interesas. Interesa el personaje», criticó.

Una defensa a la mujer presuntamente agredida por Pepe Navarro que sorprendió a parte del público, dado que el mismo Antonio David ha sido señalado como maltratador por su ex mujer Rocío Carrasco.

«Ellos no querían que se supiese que Pepe Navarro tenía esa sentencia para que no se les cayese el chiringuito. Coartan la libertad de expresión para encubrir la violencia de género y dicen que es una pregunta desafortunada porque les revienta el negocio», añadió.

Flores se llevó la polémica a su terreno, criticando la hipocresía de ‘Sálvame’, programa que le despidió el pasado marzo cuando se emitió la docuserie de Rocío Carrasco, pero que después ha permitido que Pepe Navarro, con una denuncia condenatoria, se sentara como invitado.

El título del vídeo, que hace alusión al Premio Menina que el Ministerio de Igualdad otorgó a la docuserie, es un dardo envenenado contra Jorge Javier Vázquez, del que ironizó que «deberían darle el siguiente premio». «Estabais escondiendo la realidad hasta que Paloma García-Pelayo lo ha destapado con su pregunta», afirmó.

Finalmente, el ex concursante de ‘GH VIP 7’, ha reprobado la falta de libertad de expresión que existe en el programa, llamando «pequeño dictador» al presentador catalán. «Atacas a Paloma por no seguir las directrices del programa. Lo que hizo fue su trabajo y tú has condenado la libertad de expresión y la libertad de información de un periodista», aseguró.