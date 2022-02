Anne Lukin acaba de estrenar nueva canción, ‘Ay Pequeña’, y hemos tenido la oportunidad de hablar un rato con ella sobre ello y todo lo que se viene. Una canción que muestra una madurez desde que lanzó ‘Salté’ todavía en la academia de ‘Operación Triunfo hasta ahora. La navarra confiesa que su vida “ha cambiado de todas las maneras posibles”.

La canción es «un canto al paternalismo y a todas esas cosas que se me han impuesto ser o hacer y que es un recordatorio también para mí misma que no quiero ser”, nos cuenta Anne acerca de lo que habla la canción, además de confesarnos que es la primera canción que ha compuesto con ese sentimiento de enfado. “No es un tema que solo me pase a mí, nos pasa a todas y a todos”, dice la pamplonesa de este tema que es tan real, a la vez que nos cuenta que hasta ahora ha aprovechado sus sentimientos y experiencias para las canciones.

‘Ay Pequeña’ es un punto de inflexión en la carrera de la artista que muestra un lenguaje “más maduro y más metafórico”. Es la primera canción que ha compuesto desde que salió ‘Al Día Siguiente’, su disco debut, por lo que se muestra esa diferencia tan oscura que marca este primer single adelanto de su nuevo proyecto.

En cuanto al videoclip, que ha sido grabado en analógico, 35 milímetros, la extriunfita relata que fue “muy emocionante” grabarlo, ya que casi todas las escenas tenían que ser grabadas a la primera. Con un videoclip casi de película nos admite que, por primera vez, no ha participado tanto en el guion, puesto que necesitó ayuda para plasmar esas ideas tan abstractas que tenía en mente, aunque siempre tomando la decisión final.

Su nuevo proyecto será más inspirado según vaya avanzando sus sentimientos, debido a que todavía está en proceso. No tiene todavía claro si habrá colaboraciones y quienes, pero nos ha confesado que ahora mismo está escuchando cantantes con un sonido más oscuro como María Arnal, por lo que no habría que descartar que se juntasen en su próximo proyecto.

O, incluso, con Chica Sobresalto, con quien siempre ha hablado de hacer un tema juntas. Anne Lukin prepara su nuevo trabajo y no se arrepiente de haberse presentado a ‘Operación Triunfo’, ya que gracias al programa ha conseguido situarse en donde está ahora, por lo que admite que sí se volvería a presentar sabiendo todo lo que le ha ocurrido después. ¡No te pierdas la entrevista de la artista con Happy FM!