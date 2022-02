Después de más de dos semanas desde que Paz Padilla se marchó del plató de ‘Sálvame’, para de momento no volver, su comentada salida del programa sigue dando mucho que hablar. En esta ocasión, los reporteros han preguntado a su hija, Anna Ferrer, sobre este asunto.

La joven economista está viviendo un momento muy dulce, tras haberse independizado a finales del 2021 junto a su pareja, Iván. “Ya llevo unos meses viviendo sola. Estoy muy bien, muy feliz, me gusta tener mi espacio, mis cosas…”, respondió cuando los reporteros le preguntaron acerca de su nueva vida en el centro de Madrid.

En cuanto a sí su madre, Paz Padilla, le estaba ayudando estos primeros meses de independencia, la influencer respondió que: “Si, mi madre me ayuda mucho, para colgar cuadros, montar muebles… con los tuppers también, sobre todo le digo que me haga albóndigas, que todavía no se hacerlas”, dijo entre risas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ANNA PADILLA (@annafpadilla)

Como era de esperar, Anna fue preguntada acerca de la sonada ausencia de su madre Paz Padilla, desde que abandonó el plató de ‘Sálvame’ hace unas semanas tras un fuerte enfrentamiento con Belén Esteban.

Sin embargo, la hija de Paz Padilla prefirió mantenerse al margen del asunto, haciendo gala una vez más de su prudencia. Al ser preguntada por los motivos de la ausencia de su madre en el programa, se limitó a decir que: “Yo no lo se tampoco, no lo se. Ya le preguntáis a ella otro día”, respondió inicialmente la influencer entre risas.

Al mismo tiempo, la joven aseguraba que su madre se encontraba “muy bien”. Unas declaraciones con las que volvía a dejar claro que no iba a hablar sobre los asuntos profesionales de su madre, quien de momento parece que tampoco se va a pronunciar públicamente.