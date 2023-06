Anitta anuncia la fecha de estreno de ‘Funk rave’, su nuevo single

Anitta ya tiene en marcha un nuevo éxito mundial. Hace unos días la artista brasileña actuó en la final de la UEFA Champions League. Una final que se siguió en más de 200 países y que presenciaron millones de aficionados de todo el mundo, testigos de como la artista hacía historia.

La artista brasileña derrochó talento sobre el escenario del Estadio Olímpico Atatürk de Estambul, en Turquía, realizando una actuación espectacular en el Kick Off Show en la Final de la UEFA Champions League 2023, por la que ha sido muy aplaudida durante los últimos días.

Burna Boy fue el artista invitado que acompañó a la intérprete de Envolver, en esta actuación tan especial antes del emocionante partido entre el Manchester City y el Inter de Milán, que finalmente se saldó con la victoria del equipo de Guardiola.

